Свидетель разговора Трампа с Зеленским дал показания в Конгрессе

Таким образом, Александр Виндман стал первым действующим сотрудником Белого дома, нарушившим распоряжение Трампа не давать показания на эту тему в Конгрессе. Как сообщает информагентство AP, Виндман заявил, что "дважды выражал свое беспокойство тем, что президент США Трамп и его посол в ЕС Гордон Сондленд неподобающим образом склоняли украинских лидеров к тому, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена".

Кроме прочего, Виндман, по его словам, счел неуместным требование к иностранному правительству расследовать деятельность гражданина США. Виндман - еврейский иммигрант, приехавший в США из Советского Союза и сделавший в Штатах карьеру на военной службе.

Дональд Трамп возмутился во вторник в своем микроблоге в Twitter тем, что "люди, о которых он никогда не слышал", дают показания о его разговоре с Зеленским.

Демократы в Конгрессе США проводят расследование по вопросу о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа, подозревая, что он пытался использовать иностранное правительство для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года.