Украденное у эстонского политического эксперта лицо помогает продавать бетон в Казахстане

При помощи фотографии Айвара Воога, известного в Эстонии по политическим новостям, за пределами нашей страны торгуют всем, что душе угодно, пишет Postimees.
В Испании его называют Даниэль Вагас, в Италии - Лоренцо Пеллогрини, в Венгрии Барн Апрад, в Эстонии Акселем Соо. В Португалии он Леонардо Сельва Гомез, в Болгарии Димитр Василев, в Литве Андриус Верайтис, в Румынии Думитру Василиу, а в Латвии Сандис Фрейманис. Этот список можно продолжить.
Человек, выступающий в роли независимого эксперта, безудержно нахваливает чудо-крем Artrovex, который должен избавлять от боли в суставах и снимать воспаления. Также эксперт описывает на рекламирующем крем сайте, каким образом им пользоваться и как быстро можно будет заметить первые результаты.
Одним словом, делает все, что должен делать настоящий эксперт.
По странному стечению обстоятельств рядом с именами «экспертов» разных национальностей красуется одна и та же фотография. Изображенный на фото человек не является ни Даниэлем, ни Лоренцо, ни Барном, ни даже Акселем. В действительности это эксперт эстонской аналитической фирмы Kantar Emor Айвар Воог. Широкая общественность знает его по сотням статей, на протяжении многих лет публикующихся в самых разных изданиях, где он комментирует очередные рейтинги партий.
Упомянутых в начале истории Даниэля, Лоренцо и других, конечно, не существует. Речь идет о выдуманных персонажах, которых проиллюстрировали фотографией Воога. «Я не знаю, как с этим бороться, - говорит сам Воог. – Насколько я понял из разговоров с людьми, выхода из ситуации просто не существует».
Два десятка сайтов
В прошлом году знакомый Воога прислал ему электронное письмо, в котором были ссылки на сайты Artrovex в Белоруссии и Италии. Но только сейчас Воог узнал, что аналогичных сайтов гораздо больше. Postimees нашел около двух десятком сайтов, на которых фотография Воога используется без его разрешения.
Этот снимок был сделано в 2011 году, его автором является работавший в Postimees Пеэтер Ланговитс. Фотография находится в фотобанке фирмы Scanpix, где ее можно купить за несколько десятков евро. Запрос показал, что эту фотографию, по крайней мере, по официальным каналам для эстонских и российских СМИ никто не покупал. Остается второй вариант – простая кража снимка.
Но неприятности Воога не ограничиваются тем, что таким образом рекламируется сомнительный крем. Прочесывание десятков сайтов показало, что люди с лицом Воога могут рекламировать все, что угодно: гели с лечебным эффектом и лекарства для потенции, замену покрышек и даже бетон.
Например, Михаил Федорович с лицом Воога нахваливает украинскую фирму, которая якобы помогла ему пробурить под Киевом 92-метровую скважину. На другом сайте Иван Сергеевич с лицом Воога хвалит фирму, поставляющую бетон и пришедшую на помощь при строительстве фундамента. Хуан Пабло Баррон с лицом Воога в восторге от того, как просто можно получить кредит.
Юрий, проиллюстрированной фотографией Воога, является опытным строителем и на одном казахстанском сайте также превозносит до небес занимающуюся бетоном фирму. Иван из Краснодара с лицом Воога весьма доволен строительной фирмой, а на другом сайте другой Иван с лицом Воога рекламирует себя на российском сайте знакомств, причем, там желающие познакомиться используют лицо Воога и на других страницах. А живущий в Туркменистане Эдуард, прикрывшись фотографией Воога, продает на портале объявлений герб Персии.
Но почему при рекламировании всевозможных товаров и услуг в десятках стран в эпицентре оказался скромный по натуре Айвар Воог? Расследование Postimees выявило, что впервые его фото использовали, не сообщив ему, в январе 2015 года, при продаже пищевых добавок. На российском сайте 53-летний Игорь с лицом Воога уже четыре года подряд жалуется на то, что тяжелые моменты на работе и в семье отразились на здоровье, но после того, как он начал принимать пищевую добавку проблемы исчезли за десять дней, и Игорь стал совершенно новым человеком.
«Видимо это очень хорошая фотография, которая, по мнению предприятий, отражает благополучие, знания и доверие», - говорит присяжный адвокат Кармен Турк.
Отправную точку найти невозможно
Кто и как первым нашел фотографию Воога восьмилетней давности и как она попала в дебри российских рекламных сайтов, по словам ИТ-специалистов, консультировавших Postimees, установить невозможно. Если изменены метаданные снимка, это уже новый файл и отправную точку найти нельзя.
Технически это, вероятно, и было бы возможно, но потребует больших расходов, говорит один из основателей фирмы по производству программного обеспечения Codeborne, программист Антон Кеск. Одна из возможностей, по его словам, заключается в том, что разработчик случайно нашел фотографию и поделился ею в какой-то закрытой группе, например, на форуме, откуда благодаря разработчикам сайтов она и начала свою самостоятельную жизнь.
Обычно это происходит так: кто-то создает сайт, например, для продажи поддельных лекарств и находит подходящую фотографию, прогуглив которую, видит, что ее использовали уже сотни раз. Такое фото – безопасный выбор, чтобы не попасться при мониторинге фотографий.
А дальше кто-то из его коллег может выбрать ту же фотографию, поскольку это просто и никто не сможет вычленить его как использовавшего снимок из фотобанка: его же использовали уже столько раз! Снимок копируют снова и снова... Простая и гениальная схема.
Что может сделать человек, фотография которого начала путешествовать таким образом? Выяснилось, что ничего, если нет излишков времени и денег. Во-первых, как заверила Инспекция защиты данных, речь не идет о краже личности, поскольку используют только визуальное изображение Воога.
Для того чтобы можно было говорить о краже, рядом с фотографией должно стоять настоящее имя изображенного на ней. В таком случае это означало бы умышленное нанесение вреда Воогу, поскольку кто-то представляется им. В крайнем случае сейчас речь идет о нарушении Закона о рекламе, поскольку его снимок используется без его согласия.
Таким образом, у Воога остается две возможности: писать гневные письма собственникам сайтов и требовать удаления фотографии или обратиться в суд, где можно потребовать возмещение ущерба.
«Такие случаи происходят все чаще, и все больше подтверждается суть казавшегося раньше пустым выражения: все, что попадает в интернет, остается там навсегда», - говорит присяжный адвокат Кармен Турк.
Она приводит примеры аналогичных случаев. Чужие фотографии без разрешения используют на порталах знакомств, случайно продают вместе с фоторамками, в рекламе которых без разрешения используют фотография чьей-то семьи... Самый известный пример: на пачке сигарет в качестве запугивающей иллюстрации использовали фотографию умирающего мужчины, семья которого об этом не знала, а кроме всего прочего, мужчина никогда не курил.
По словам Турк, законы о защите данных позволяют подать ходатайство об удалении фотографии в любой стране, поскольку это трансграничные законы. Их обязаны исполнять и российские предприниматели, которые продают товары в Европе.
Также Воог, по его же словам, мог бы просмотреть все крупнейшие фотобанки и потребовать удаления фотографии оттуда. «Но все это право, юриспруденция, - отмечает Турк. – Сколько часов пришлось бы потратить господину Воогу, чтобы добиться этого? И другой вопрос: а что делать, если добиться не удастся?»
То есть ни одного мало-мальски разумного и быстрого решения здесь нет. Это знает и сам Воог. «Что мне делать? Идти куда-то пикетировать? – задается вопросом он. – Лучше на все это просто не смотреть».
Как на сайт российской строительной фирмы попала фотография Айвара Воога?
На сайте российской строительной фирмы CK-UNION житель Краснодара Иван с лицом Айвара Воога рассказывает, как благодаря одному из предприятий смог исполнить давнюю мечту своей жены о летней кухне. Для потенциальных клиентов рядом с фото Воога размещен текст: все работает замечательно, выбор в пользу этой фирмы – единственно верный.
Представитель разработчика сайта, фирмы «Глобальное продвижение», находящейся в Краснодаре, Марина сказала Postimees в телефонном разговоре, что понятия не имеет, почему на сайт попало фото Айвара Воога: «Заказчик предоставил нам фотографии своих клиентов. А как бы мы иначе это сделали? Просто нашли подходящее фото в интернете и сами написали отзывы?» Она утверждает, что, по условиям договора, за содержание материалов на сайте отвечает строительная фирма.
А представитель клиента, то есть строительной фирмы, утверждает, что они не давали разработчику ни одного отзыва: «Обычно такие отзывы и рекомендации клиентов пишутся произвольно». Поиском фотографий, по его словам, занимался разработчик. «Мы предоставили единственную фотографию - нашей клиентки Марии. Других я даже не видел», - сказал он. Но если загрузить фотографию Марии, оказывается, что файл называется «Ульяна».
Представитель строительной фирмы заверил, что для предприятия уже сделан новый сайт, а старый просто еще не удален из интернета. Действительно, на новом сайте фирмы фотографий Воога нет.
Кроме того, он пообещал удалить фото Воога и со старого сайта: «Мы позвоним в ближайшие дни разработчику и попросим удалить фотографию. Нет проблем. У нас просто нет доступа к сайту, он есть у разработчика».