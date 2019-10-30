Украденное у эстонского политического эксперта лицо помогает продавать бетон в Казахстане

Она приводит примеры аналогичных случаев. Чужие фотографии без разрешения используют на порталах знакомств, случайно продают вместе с фоторамками, в рекламе которых без разрешения используют фотография чьей-то семьи... Самый известный пример: на пачке сигарет в качестве запугивающей иллюстрации использовали фотографию умирающего мужчины, семья которого об этом не знала, а кроме всего прочего, мужчина никогда не курил.

По словам Турк, законы о защите данных позволяют подать ходатайство об удалении фотографии в любой стране, поскольку это трансграничные законы. Их обязаны исполнять и российские предприниматели, которые продают товары в Европе.

Также Воог, по его же словам, мог бы просмотреть все крупнейшие фотобанки и потребовать удаления фотографии оттуда. «Но все это право, юриспруденция, - отмечает Турк. – Сколько часов пришлось бы потратить господину Воогу, чтобы добиться этого? И другой вопрос: а что делать, если добиться не удастся?»

То есть ни одного мало-мальски разумного и быстрого решения здесь нет. Это знает и сам Воог. «Что мне делать? Идти куда-то пикетировать? – задается вопросом он. – Лучше на все это просто не смотреть».

Как на сайт российской строительной фирмы попала фотография Айвара Воога?

На сайте российской строительной фирмы CK-UNION житель Краснодара Иван с лицом Айвара Воога рассказывает, как благодаря одному из предприятий смог исполнить давнюю мечту своей жены о летней кухне. Для потенциальных клиентов рядом с фото Воога размещен текст: все работает замечательно, выбор в пользу этой фирмы – единственно верный.

Представитель разработчика сайта, фирмы «Глобальное продвижение», находящейся в Краснодаре, Марина сказала Postimees в телефонном разговоре, что понятия не имеет, почему на сайт попало фото Айвара Воога: «Заказчик предоставил нам фотографии своих клиентов. А как бы мы иначе это сделали? Просто нашли подходящее фото в интернете и сами написали отзывы?» Она утверждает, что, по условиям договора, за содержание материалов на сайте отвечает строительная фирма.

А представитель клиента, то есть строительной фирмы, утверждает, что они не давали разработчику ни одного отзыва: «Обычно такие отзывы и рекомендации клиентов пишутся произвольно». Поиском фотографий, по его словам, занимался разработчик. «Мы предоставили единственную фотографию - нашей клиентки Марии. Других я даже не видел», - сказал он. Но если загрузить фотографию Марии, оказывается, что файл называется «Ульяна».

Представитель строительной фирмы заверил, что для предприятия уже сделан новый сайт, а старый просто еще не удален из интернета. Действительно, на новом сайте фирмы фотографий Воога нет.

Кроме того, он пообещал удалить фото Воога и со старого сайта: «Мы позвоним в ближайшие дни разработчику и попросим удалить фотографию. Нет проблем. У нас просто нет доступа к сайту, он есть у разработчика».