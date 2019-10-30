Живая традиция: в Нарве поговорили об эстонско-русском культурном пространстве

Традиция проведения семинаров зародилась в 2013 году, когда 25 октября в Нарве прошел первый научный семинар, приуроченный к знаменательному событию — наследники профессора-эмеритуса Тартуского университета Сергея Геннадиевича Исакова (1931–2013) по его завещанию передали Нарвскому колледжу Тартуского университета научную библиотеку, которую он собирал на протяжении всей своей жизни ученого-филолога.

Семь лет назад, в 2013 году, мы и не предполагали, что этот семинар станет традиционным, но, размышляя сегодня над семилетней историей наших встреч, понимаем, что иначе и быть не могло. На научных кафедрах Тартуского университета (в Тарту и Нарве) уже давно ведутся исследования русского языка и культуры в Эстонии, истории русской общины Эстонии, истории эстонско-русских культурных контактов. Однако долгое время результаты этих исследований оставались на страницах специальных научных сборников и монографий, и не было удобной научно-просветительской площадки, которая позволяла бы регулярно знакомить с ними публику. А живой интерес к многолетней истории существования «эстонско-русского культурного пространства», очевидно, в обществе есть, иначе семинар не собирал бы каждый год полные аудитории слушателей в Нарве и Тарту. Можно с уверенностью сказать, что семинар смог удовлетворить запросы аудитории и нашел в научном ландшафте Эстонии свою нишу.

Семинары «ESTO-RUSSICA» посвящены памяти профессора С. Г. Исакова, который всю свою жизнь занимался исследованием русско-эстонских литературных связей, истории эстонской и других национальных литератур, контактов между эстонской литературой и литературами других народов, переводов эстонской литературы на другие языки и произведений национальных литератур на эстонский язык, истории русской общины в Эстонии в 1918–1940 годах, ее общественной, политической, культурной и литературной жизни, истории Тартуского университета, литературной и культурной жизни Тарту в прошлом. Научное и публицистическое наследие профессора Исакова велико: более 1000 научных и газетных публикаций и 10 монографий. Круг научных интересов С. Г. Исакова оказал решающее влияние на определение тематики научно-просветительских семинаров «ESTO-RUSSICA».