Живая традиция: в Нарве поговорили об эстонско-русском культурном пространстве

25 октября в Нарвском колледже Тартуского университета состоялся седьмой семинар из серии научно-просветительских семинаров «ESTO-RUSSICA» — единственный в Эстонии семинар, который ежегодно знакомит заинтересованных слушателей с результатами последних исследований ученых Тартуского университета в области эстонско-русских культурных контактов.
Традиция проведения семинаров зародилась в 2013 году, когда 25 октября в Нарве прошел первый научный семинар, приуроченный к знаменательному событию — наследники профессора-эмеритуса Тартуского университета Сергея Геннадиевича Исакова (1931–2013) по его завещанию передали Нарвскому колледжу Тартуского университета научную библиотеку, которую он собирал на протяжении всей своей жизни ученого-филолога.
Семь лет назад, в 2013 году, мы и не предполагали, что этот семинар станет традиционным, но, размышляя сегодня над семилетней историей наших встреч, понимаем, что иначе и быть не могло. На научных кафедрах Тартуского университета (в Тарту и Нарве) уже давно ведутся исследования русского языка и культуры в Эстонии, истории русской общины Эстонии, истории эстонско-русских культурных контактов. Однако долгое время результаты этих исследований оставались на страницах специальных научных сборников и монографий, и не было удобной научно-просветительской площадки, которая позволяла бы регулярно знакомить с ними публику. А живой интерес к многолетней истории существования «эстонско-русского культурного пространства», очевидно, в обществе есть, иначе семинар не собирал бы каждый год полные аудитории слушателей в Нарве и Тарту. Можно с уверенностью сказать, что семинар смог удовлетворить запросы аудитории и нашел в научном ландшафте Эстонии свою нишу.
Семинары «ESTO-RUSSICA» посвящены памяти профессора С. Г. Исакова, который всю свою жизнь занимался исследованием русско-эстонских литературных связей, истории эстонской и других национальных литератур, контактов между эстонской литературой и литературами других народов, переводов эстонской литературы на другие языки и произведений национальных литератур на эстонский язык, истории русской общины в Эстонии в 1918–1940 годах, ее общественной, политической, культурной и литературной жизни, истории Тартуского университета, литературной и культурной жизни Тарту в прошлом. Научное и публицистическое наследие профессора Исакова велико: более 1000 научных и газетных публикаций и 10 монографий. Круг научных интересов С. Г. Исакова оказал решающее влияние на определение тематики научно-просветительских семинаров «ESTO-RUSSICA».
Традиционно на семинарах звучат не только научные доклады, но и проходит презентация новых книжных изданий, знаковых для тематики наших научных встреч. В 2017 году на семинаре была представлена двухтомная «Хроника русской культурной и общественной жизни в Эстонии (1918– 1940). Из истории русского Зарубежья» (Таллинн: Aleksandra, 2016–2017); в 2018 г. — монография историка и литературоведа М. Г. Салупере «Koidula: Ajastu taustal, kaasteliste keskel» (Tallinn: Tänapäev, 2017); в 2019 году — книга профессора Тартуского университета Л. Н. Киселевой «Эстонско-русское культурное пространство» (Москва: Викмо-М, 2018). В название последней монографии был вынесен термин «культурное пространство», впервые предложенный Ю. М. Лотманом. Все герои этой книги: Яан Кросс, Йохан Кёлер, Фаддей Венедиктович Булгарин, Тимотеус фон Бок, Иван Александрович Бодуэн де Куртене, Егор Федорович фон Розен, Юрий Михайлович Лотман и многие другие — строители особого «культурного пространства» на эстонской земле, где в течение нескольких веков переплетались три местные культуры — эстонская, немецкая и русская.
Список героев-строителей эстонско-русского культурного пространства носит принципиально открытый характер. На седьмом семинаре Л. Н. Киселева дополнила этот список рассказом о еще одном герое — Андрее Сергеевиче Кайсарове, профессоре Тартуского университета, который в 30 лет погиб на войне 1812 года, но успел многого добиться на научном, литературном и общественном поприще.
В фокус внимания седьмого семинара, кроме биографий строителей эстонско-русского культурного пространства, попали русские старообрядческие говоры в Эстонии и Нарва в прошлом и настоящем.
Профессор И. П. Кюльмоя рассказала о подготовке к изданию «Лексикона традиционной культуры староверов Эстонии», первый том которого увидит свет к концу этого года. Задуманный учеными Тартуского университета «Лексикон…» представит язык старообрядцев и этнографические сведения о жизненном укладе общины (традиционном жилье, домашнем хозяйстве, промыслах, верованиях, обрядах и т. д.).
Большой тематический блок семинара составили доклады, посвященные Нарве, ее истории и современности. Катри Райк рассказала слушателям о подготовке к изданию 12 историй о Нарве. Преподаватели лектората русского языка и литературы Нарвского колледжа ТУ представили материалы готовящейся «Энциклопедии локального текста города Нарвы» — книги, которая зафиксирует бытующие в рассказах современных нарвитян сюжеты, легенды, современный местный фольклор. По замыслу авторов, это издание будет включать пять разделов: «Символы локальной идентичности», «События», «Лица», «Сообщества и институты» и «Локусы и топонимы». На семинаре прозвучали доклады о Нарвском водопаде как фантоме в современной Нарве (раздел «Локусы и топонимы») и истоках возникновения трех сюжетов в нарвском локальном тексте: разрушение Нарвы в 1944 г., пророчество Иоанна Кронштадтского и история об уцелевших в 1944 г. жителях (описание этих сюжетов войдет в раздел «События»).
25 октября семинар собрал более 80 слушателей — нарвитян, учителей и учеников, преподавателей и студентов из Тарту и Нарвы. Традиционные семинары «ESTO-RUSSICA» имеют большое значение для школы. Начиная с 2011 года государственная программа обучения предусматривает возможности приобщения гимназистов к культуре местной русской общины, знакомства с историей этой общины, особенностями языка и жизненного уклада. Однако учебника или методического пособия, которое обобщало и адаптировало бы для школьников большое научное наследие, посвященное языку и культуре русских в Эстонии, и помогало бы учителю в подготовке уроков, до сих пор не существует. Разработка такого пособия — дело будущего, но база для его создания уже имеется. Об успешном опыте преподавания в Тартуской Аннелиннаской гимназии учебного модуля «Русский язык и культура в Эстонии», подготовленного на основе научных трудов ученых Тартуского университета, рассказала слушателям И. В. Абисогомян.
Семинар «ESTO-RUSSICA» — своего рода проводник научных идей, канал популяризации научного знания, сближающий университет и школу.