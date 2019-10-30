В Законе о дорожном движении наконец появится упоминание электросамокатов

Министерство экономики и коммуникаций предложило комиссии по вопросам дорожного движения три возможных варианта законодательного регулирования, отметив, что дискуссии пока продолжаются, но в то же время, по оценке министерства, передвижение на электросамокатах и в дальнейшем будет разрешено только на пешеходных участках дороги, а выезд на проезжую часть может быть разрешен только в виде исключения, если пешеходный участок отсутствует.

При движении по проезжей части к самокатам будут применяться такие же ограничения, как и к велосипедистам: ограничение по возрасту 10 лет с обязательным наличием права на управлением велосипедом; лица младше 16 лет при движении на электросамокате будут обязаны носить велосипедный защитный шлем.

Сохранится и требование, согласно которому рядом с пешеходами нужно передвигаться со скоростью последнего.