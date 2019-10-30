Часть жителей Эстонии может оказаться в сложном положении: спасатели обратились к общественности

По текущим данным, часть регионов на юго-востоке страны до конца недели или даже дольше может оставаться обесточенной. Это значит, что из-за похолодания жители этих регионов могут оказаться в сложном положении, отметил Лыунаский спасательный центр.

«Если вы чувствуете, что попали в беду и не справляетесь, не стыдитесь просить о помощи — обращайтесь за ней к близким, соседям или местному самоуправлению! Просим обращать внимание на живущих одиноко людей, уязвимых членов сообщества и проявлять интерес к близким, которые, возможно, остались без электричества и могут нуждаться в посторонней помощи. Если вы сами не можете помочь, сообщите о нуждающихся в помощи местному самоуправлению. Если жизни людей угрожает непосредственная опасность, нужно позвонить по номеру вызова экстренной помощи 112», — отметили спасатели.