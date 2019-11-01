Как не попасть впросак с приветственными бонусами букмекерских контор?

Индустрия ставок - одна из самых быстрорастущих в мире и игрокам всегда готовы помочь и эксперты, высказывающие свои мнения и дающие прогнозы на различные матчи от ведущих футбольных чемпионатов до самых скромных соревнований.

Букмекерские конторы стремятся привлечь как можно больше клиентов, используя для этого различные приветственные бонусы для новых игроков. С одной такой кампанией столкнулся и обратившийся в редакцию читатель, решивший испытать удачу.

Одна из ведущих букмекерских контор Эстонии, Optibet, предлагает новым клиентам получить бонус в 30 евро на ставки без риска и отыгрыша, если игрок внесет минимум 15 евро на свой счет в букмекерской конторе, указав соответствующий промо-код.

Наш читатель перевел сумму, чуть больше требуемой, и сделал различные ставки на матчи отборочного раунда Евро-2020, которые оказались неудачными, но желаемого бонуса не получил. Что же помешало клиенту получить на свой счет обещанную сумму?

По словам представителя компании Optibet Раге Рийсман, каждый клиент, который желает принять участие в кампании, должен прежде всего ознакомиться с условиями проведения акции. Обычно такие условия представлены на сайте букмекерской конторы, но не всегда клиент, как показывает практика, находит эту ссылку, которая может быть указана шрифтом отличающимся от рекламы акции в гораздо меньшую сторону. В нашем случае читатель, не прочитав условия акции, сделал неверные ставки, коэффициент которых был больше разрешенного правилами, и лишился права на получение бонуса.

Как представители букмекерских контор, так и Служба защиты прав потребителя, напоминают начинающим игрокам на ставках, а также и опытным игрокам, что всегда необходимо перед использованием услуги, найти и прочитать правила, по которым проводится та или иная акция, потребительская кампания или игра. В случае если пользователь услуги не может самостоятельно найти такие условия, то, как советуют специалисты, лучше всего обратиться в службу поддержки букмекерской конторы и попросить разъяснить правила.

Обратиться в службу поддержки букмекерских контор можно различными способами, как с помощью чата, который может быть расположен прямо сайте конторы, так и по телефону. Службы поддержки букмекерских контор работают в том числе и на русском языке и готовы оказать любую консультационную помощь начинающим игрокам.