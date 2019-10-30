У материнской фирмы крупнейшего туроператора Эстонии упала прибыль

За первые три квартала оборот литовского туроператора упал на 0,5% до 139,6 млн евро. За первые девять месяцев концерн обслужил 238 000 клиентов, что на два 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил бирже Novaturas.

В третьем квартале оборот предприятия упал за год на 6% до 56,3 млн евро, в то же время чистая прибыль уменьшилась на 28% до 900 000 евро.

В третьем квартале туроператор обслужил 101 000 клиентов, то есть на 8% меньше, чем в тот же период прошлого года.