Заявление Якко Вяли может расширить круг лжецов до руководства EKRE

«Я вращался на орбите EKRE уже с весны. И, конечно, говорил с верхушкой EKRE»,- сказал Якко Вяли в ответ на вопросы журналистов Eesti Ekspress о том, когда он вступил в игру (с назначением на пост советника министра – ред.) и с кем общался? После, по утверждению Якко Вяли, переговоры якобы перешли в руки Керт Кинго.

23 октября в передаче «Первая студия» на ЭТВ заместитель председателя EKRE Мартин Хельме утверждал, что лишь задним числом узнал о том, что Якко Вяли стал советником министра Кинго. В переводе на русский фраза звучит так: «С сожалением нужно сказать, что мы узнали об этом задним числом».

Двумя днями ранее, 21 октября Керт Кинго утверждала, выступая в Рийгикогу, что не встречалась с Якко Вяли для разговора по теме его назначения на пост советника: «Я не встречалась, я не говорили на эту тему». Так она ответила на вопрос парламентариев и соврала, что, насколько ей известно, в Министерстве экономики и коммуникаций при принятии Якко Вяли на работу персонального личного дела не заводили.