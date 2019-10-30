Ср, 30.10.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
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  • Новая тенденция на рынке недвижимости поможет купить дом на пятьдесят процентов дешевле рыночной цены

Новая тенденция на рынке недвижимости поможет купить дом на пятьдесят процентов дешевле рыночной цены

ФОТО: pufikhomes.com

Эта тенденция получила распространение во Франции и Испании, а в наших широтах распространена еще недостаточно, пишет Postimees.

На перегретом рынке недвижимости побеждает тот, кто принимает наиболее экономически обоснованное решение. Новый европейский подход к сделкам с недвижимостью является беспроигрышным для обеих сторон -  и для продавца, и для покупателя.

Так, многие домовладельцы по всей Европе готовы отдать свою недвижимость за полцены, передает bristolpost.co.uk. При этом следует обратить внимание на данные о возрасте таких доброхотов.

Люди преклонного возраста действительно готовы продать свой дом по цене бутерброда при одном условии: они хотят сохранить для себя право проживания в проданном доме до конца своих дней.  По словам маклеров, это облегчит материальное положение пожилых людей, а молодым, только начинающим свою жизнь людям обеспечит уверенность и дополнительную поддержку.

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