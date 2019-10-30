Новая тенденция на рынке недвижимости поможет купить дом на пятьдесят процентов дешевле рыночной цены

Эта тенденция получила распространение во Франции и Испании, а в наших широтах распространена еще недостаточно, пишет Postimees.
На перегретом рынке недвижимости побеждает тот, кто принимает наиболее экономически обоснованное решение. Новый европейский подход к сделкам с недвижимостью является беспроигрышным для обеих сторон - и для продавца, и для покупателя.
Так, многие домовладельцы по всей Европе готовы отдать свою недвижимость за полцены, передает bristolpost.co.uk. При этом следует обратить внимание на данные о возрасте таких доброхотов.
Люди преклонного возраста действительно готовы продать свой дом по цене бутерброда при одном условии: они хотят сохранить для себя право проживания в проданном доме до конца своих дней. По словам маклеров, это облегчит материальное положение пожилых людей, а молодым, только начинающим свою жизнь людям обеспечит уверенность и дополнительную поддержку.