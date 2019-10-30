Новая тенденция на рынке недвижимости поможет купить дом на пятьдесят процентов дешевле рыночной цены

На перегретом рынке недвижимости побеждает тот, кто принимает наиболее экономически обоснованное решение. Новый европейский подход к сделкам с недвижимостью является беспроигрышным для обеих сторон - и для продавца, и для покупателя.

Так, многие домовладельцы по всей Европе готовы отдать свою недвижимость за полцены, передает bristolpost.co.uk. При этом следует обратить внимание на данные о возрасте таких доброхотов.