Рoналду назвал себя человеком без слабых мест

«Нужно использовать мозги. Если у тебя есть хоть немного разума, ты смотришь и берешь пример с тех, кто делает что-то лучше тебя.

Так я и поступил, когда был в «Манчестер Юнайтед» с Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Рудом ван Нистелроем и Рио Фердинандом. Нужно быть имбецилом, чтобы не учиться у таких ребят.

Цель не в том, чтобы подражать другим. Нужно адаптировать аспекты игры тех, кто лучше, под себя. Я так и сделал. У меня был талант, и я наблюдал за ними.

Сэр Алекс Фергюсон меня многому научил. Я осознал, что могу много забивать, а не только обводить и пасовать.

У меня нет по-настоящему слабых мест. Могу забивать обеими ногами, головой… Я силен и быстр.