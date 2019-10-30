Дети устроили игры со смертью: если увидите подобное, сразу звоните в полицию

Советник по молодежи и спорту волости Винни Уно Мурувеэ сказал, что личности лежавших на проезжей части детей установлены. Это мальчики 10-12 лет, один из них местный, а другой воспитанник Винниского детдома семейного типа. Дети утверждают, что просто пошутили.

По словам Мурувеэ, персонал детдома семейного типа и родители второго мальчика знают о случившемся. Также оповещены и другие родители, что такой опасный инцидент был. Случившееся активно обсуждали в соцсетях.

Мурувеэ заверил, что подобное раньше в волости Винни не случалось. «Дай Бог, такое больше не произойдет», - сказал Мурувеэ. Он не исключает, что речь может идти о какой-то опасной игре.

Сейчас известно об игре «Беги или умри» - дети пробегают прямо перед едущим автомобилем. Чем ближе к автомобилю пробегаешь, тем якобы выше ценится поступок. Смысл игры лежания на дороге может быть в том, чтобы проверить, кто, заметив приближающийся автомобиль, сможет дольше пролежать на дороге.

Лейтенант полиции Маарья Пунак сказала, что пробегание перед автомобилями – это старая игра, которую дети периодически вспоминают. Несколько месяцев назад эти опасные действия привели к возникновению проблем в Таллинне и Харьюмаа. Пунак, вчера находившаяся в Пыльва, сказала, что теперь бег перед машинами добрался и до того региона. По словам Пунак, источником распространения игр становятся приехавшие из других регионов подростки и соцсети.

Также Пунак припомнила еще одну опасную игру, когда человек стоит на железнодорожных путях до тех пор, пока машинист не даст сигнал. О лежании на проезжей части Пунак раньше не слышала. Она назвала подобные действия даже в три раза опаснее, чем пробежки перед автомобилями. Во-первых, ребенок лежит на проезжей части и на то, чтобы встать и покинуть проезжую часть, потребуется время. Также водитель может просто вовремя не заметить лежащего на дороге ребенка.

Лейтенант полиции отметила, что если водители увидят на проезжей части лежащих детей, следует с ними провести беседу. Если это не удастся сделать, следует незамедлительно сообщить об инциденте по номеру 112. Пунак сказала, что если водитель не отреагирует на такие опасные действия ребенка, они будут продолжать лежать на проезжей части.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Кристина Костина сказала, что стражи правопорядка не получали сообщений о подобных играх. После инцидента в Винни уездные молодежные полицейские занялись изучением вопроса.

Волостной старейшина Винни Райно Вырно сказала, что в понедельник в Веневере было собрание на тему безопасности и о случившемся в Винни он рассказала волостному участковому Яагупу Ныммело и руководителю уездных участковых Кристи Ристи. Идет ли речь действительно о шутке, как утверждают дети, или о новой опасной игре, это, по словам Вырно, не говорили. «Надеюсь, что речь идет о разовой акции», - сказал волостной старейшина.

Вырно возмутило бездействие местного жителя, который написал в соцсетях, что уже полчаса следит за глупостями детей. Волостной старейшина уточнил, что если взрослые видит, что жизнь ребенка в опасности, об этом надо сообщить в полицию, а не писать пост в соцсетях.