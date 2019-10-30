В микрорайоне Tiskreoja большая часть квартир была распродана всего за неделю

В жилом районе Tiskreoja поступили в продажу квартиры в пятом по счету многоквартирном доме. За неделю удалось продать или забронировать больше половины из них, передает Postimees.
По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя фирмы-застройщика Invego, всего в новом районе будет почти 400 квартир. Около 90 процентов из более чем ста уже выставленных на продажу квартир были проданы в течение нескольких месяцев. «А из восемнадцати квартир в пятом доме, которые поступили в продажу неделю назад, сегодня осталось только семь», - сказал Вяхи.
Цены двухкомнатных квартир в пятом многоквартирном доме начинаются с 95 900 евро, трехкомнатных квартирх - начиная с 124 900 евро, а последняя, оставшаяся свободной на момент написания статьи четырехкомнатная квартира с большой террасой стоит 152 900 евро.
В каждом современном трехэтажном жилом доме в Tiskreoja есть лифт. В большинстве квартир имеются просторный балкон или терраса, парковка и кладовая доступны за дополнительную плату. Класс энергопотребления - B. Межквартирная звукоизоляция значительно усилена.