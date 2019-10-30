В микрорайоне Tiskreoja большая часть квартир была распродана всего за неделю

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя фирмы-застройщика Invego, всего в новом районе будет почти 400 квартир. Около 90 процентов из более чем ста уже выставленных на продажу квартир были проданы в течение нескольких месяцев. «А из восемнадцати квартир в пятом доме, которые поступили в продажу неделю назад, сегодня осталось только семь», - сказал Вяхи.