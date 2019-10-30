Из-за забастовки дипломатов по всему миру закрылись посольства Израиля

Начиная с сегодняшнего дня и на неопределенный срок, по всему миру закрыты все посольства и консульские отделы Израиля, поскольку дипломаты и военные атташе не смогли в ходе переговоров с Министерством финансов решить долгосрочный спор о компенсации расходов на профессиональную деятельность, пишет Postimees.
Решение о забастовке сообща приняли Министерство иностранных дел Израиля, Министерство обороны и профсоюз после того, как Министерство финансов изменило свое прежнее мнение и решило, что принудит послов вернуть тысячи евро, которые были им перечислены для компенсации расходов на профессиональную деятельность.
Посольства закрыли сегодня, в час ночи по израильскому времени. Так, например, Посольство Израиля в Хельсинки, в котором резидирует и посол Эстонии, закрыли сегодня в полночь.
На сайтах зарубежных представительств выставлено сообщение о том, что в связи с решением Министерства финансов отказаться от заключенного в июле этого года соглашения и в одностороннем порядке изменить действовавшие в течение десятилетий правила, посольства были вынуждены закрыть двери.
«Ни одной консульской услуги не оказывается, никого не пускают в здания посольств/консульскихо отделов», - говорится в сообщении.
В разосланном из представительства Израиля в Хельсинки пресс-сообщении добавлено, что причиной забастовки являются все ухудшающиеся условия труда и зарплаты резидирующих в зарубежных странах послов.
Расходы, о компенсации которых спорят, очень разные. Они охватывают, например, приемы посла в резиденции, а также транспорт.
Министерство финансов Израиля уже давно советует изменить правила компенсации расходов и выплату зарплат, что стало бы болезненным ударом по дипломатам и атташе, которые давно жалуются на низкие зарплаты. Последней каплей для зарубежных представителей Израиля стало то, что изменения советуют теперь применять задним числом.
«Израильские дипломаты всегда были посвящены попыткам продвигать идеи силы и несгибаемости Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам иного выбора, кроме указанного шага, поскольку страдают жизненно важные интересы Израиля, - говорится в заявлении дипломатического корпуса. – Мы надеемся, что кризис будет решен так быстро, как это возможно».
Кроме вопроса о зарплатах внешняя служба Израиля страдает и от крупных бюджетных сокращений. В сентябре Министерство иностранных дел сообщило, что большая часть дипломатической деятельности по всему миру заморожена из-за отсутствия денег. В числе прочего, остановили поездки дипломатов, работу по новым дипломатическим инициативам и договорам, приемы зарубежных делегаций, ремонт и обслуживание здания министерства и так далее.