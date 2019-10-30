В Центр семейных врачей ворвались двое агрессивных мужчин

Семейный врач Ингрид Альт не была в центре событий и описывает случившееся со слов своих сотрудников: вошедший первым мужчина сказал, что нуждается в психиатрической помощи, но где-то его не захотели выслушать, а все медработники – плохие. Медсестра Рийна Рандмяэ пыталась ему помочь, но он уже подошел к ней и приставил похожий на оружие предмет к ее ребрам.

Вышедшая на шум семейный врач Кюлли Паю попыталась успокоить нападавшего и пригласила его в свой кабинет, чтобы выслушать и вызвать необходимую ему помощь. После этого человек с похожим на пистолет предметом немного успокоился, но пришедший с ним впал в ярость и пообещал всю компанию взорвать, поскольку в его мешке находится бомба.

В то же время медсестра Яаника Тиммермаа позвонила в полицию.

По словам Альт, до прибытия полиции прошло около четверти часа и все это время ее работники находились в страхе, каждая минута казалось вечностью. «Ворвавшиеся к нам были не только агрессивны, но и пьяны», - сказала Альт.

Когда спецподразделение полиции прибыло на место, они скрутили агрессоров.

«Центр тревоги изначально получил вызов, что в Центре семейных врачей двое мужчин мешают работе. Чуть позже добавилось сообщение, что у них похожий на оружие предмет, которым они угрожали работникам центра. Также они сказали, что у них с собой бомба. На сообщение сразу отреагировали пайдеские полицейские, которые задержали агрессивных людей с признаками опьянения и доставили в отделение», - сказал руководитель Пайдеской патрульной службы Халар Халлимяэ.

«У одного был похожий на оружие предмет. На данный момент мы установили, что речь идет об игрушечном пистолете. Также выяснено, что какого-либо взрывного устройства у них с собой не было», - сказал Халлимяэ.

По его словам, таким образом агрессоры пытались добиться получения психиатрической помощи.

Ингрид Альт сказала, что из-за случившегося Центр семейных врачей сегодня закрыт: сотрудники должны прийти в себя после произошедшего. «Нас всех до сих пор еще трясет», - сказала она сегодня в полдень.