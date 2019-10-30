Назван автор текста Тотального диктанта-2020

Андрей Геласимов – современный российский писатель, лауреат литературных премий. Как стало известно, текст, четыре части которого напишут участники акции 4 апреля, посвящен жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. «Я давным-давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая полностью меняет человечество. Мне всегда было интересно посмотреть, как у истоков зарождения этой идеи складываются обстоятельства», – рассказывает Андрей Геласимов о тексте диктанта.

«В этом году Таллинн с гордостью носит титул столицы акции Тотальный диктант. Мы еще не знаем, кому будет передано это почетное звание, но, думаю, теперь, когда стало известно имя автора текста и его тематика, борьба станет интереснее. Таллинн продолжит активно участвовать в акции и, конечно, мы будем следить за новостями Тотального диктанта», – прокомментировал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

В Таллинне акция проводится с 2013 года, с 2016 года она проходит с особым успехом – лидируя по количеству участников за пределами России, Таллинн становился самой большой площадкой в мире. В этом году в статусе столицы акции Таллинн собрал две с половиной тысячи участников.

Андрей Геласимов – писатель, педагог, филолог и режиссер, преподает в Литературном институте им. Горького. В 2018 году в издательстве «Городец» вышел роман «Роза ветров», посвященный освоению Дальнего Востока в середине XIX века. В 2009 году Геласимов стал лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги».

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.