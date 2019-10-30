В Таллинне задержан серийный вор

По имеющейся информации, подозреваемый совершал кражи из частных домов, а также пустующих зданий, и забирал все, что попадалось под руку. Например, в одном из эпизодов он забрал среди прочего несколько рулонов мусорных пакетов и четыре картины, а по второму адресу в числе украденных вещей были телевизоры, зимняя резина, газовая горелка, дрель и велосипеды, а по третьему – триммер и воздуходувка для листьев.

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, согласно подозрению, задержанный совершил восемь краж по разным адресам, причинив существенный материальный ущерб нескольким проживающим в Нымме семьям.

"Он ранее неоднократно наказывался за кражи и вышел из тюрьмы около месяц назад, а сейчас был вновь задержан в качестве подозреваемого в совершении краж. У нас есть список примерно из 70 человек, которые совершают кражи из жилых помещений в Таллинне и Харьюмаа, и этот человек находится в этом списке. Мы держим их в поле зрения и действуем на основании анализа информации. Поэтому ему не удалось совершать кражи в течение длительного времени, так как мы быстро выяснили, что почерк этих краж уже знаком нашим сотрудникам", – рассказал Кельт.

В основном, кражи из жилых помещений совершаются путем свободного доступа, когда воры проникают в помещение через открытые окна или двери. Хотя кражи со взломом происходят все реже, задержанный 56-летний человек использовал и этот способ. Следует помнить, что вещи, оставленные, например, в загородном доме так, что их хорошо видно через окно, могут привлечь внимание воров.

„Сложнее отпугнуть профессиональных воров – наличие сигнализации, конечно, помогает, но некоторые профессиональные воры настолько нахальны, что действуют на время – они разбивают окно и за пару минут забирают все, что попадется. Но в любом случае есть простые способы защитить свой дом – закрыть окна и двери, убрать с глаз ценные вещи. При возможности следует задуматься и об установлении камер слежения. Если вы уезжаете на длительное время, например, в отпуск, попросите заслуживающих доверия соседей присмотреть за вашим домом и сообщить о подозрительной деятельности в Центр тревоги", – добавил Ханнес Кельт.

Число совершенных краж уменьшается из года в год, но все равно остается самым распространенным видом преступления. В этом году в Таллинне и Харьюмаа было зарегистрировано 209 кража из жилых помещений. В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 246 таких краж.