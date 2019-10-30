Галерея: смотрите, как выглядит сегодня легендарный дом-НЛО в Рапла

Здания строительных контор колхозов - KEK - были построены для межколхозных строительных объединений, которые после своего создания в конце 1950-ых годов должны были обслуживать потребности колхозов в строительных работахв пределах одного района.

Здание Рапла КЕК стало одной из икон архитектурного стиля того времени, поэтому в качестве единственного примера колхозной архитектуры взято под охрану в качестве памятника старины. Спроектированное в виде октагональной ступенчатой пирамиды здание дает форму как бассейну, так и окружающим его террасам. Все внутреннее пространство организовано строго исходя из архитектурного проекта. В народе дом получил множество прозвищ: его называли и домом-НЛО, Пентагоном, кораблем пришельцев...