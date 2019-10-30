Elektrilevi планирует в среду вернуть подачу тока в крупных поселках

Из-за вызванных штормом аварий все еще обесточены 4700 клиентов, преимущественно в Пылвамаа, сообщил BNS пресс-секретарь предприятия. В течение дня Elektrilevi восстановит подачу тока во всех пока обесточенных крупных поселках. С воскресенья предприятие восстановило подачу тока 60 000 клиентам.

Рано утром работы по восстановлению электроснабжения продолжались в Моосте, Вериора, Леэви, Сетомаа, Айнья, Эрикюла, Лилли, Кывакюла, Кюлитсе, Верхулитса, Лутепя, Сесники, Саатсе, Недсая, Сяпика, Кывера и Матсури. «Мы восстановим подачу тока во всех этих местах в течение сегодняшнего дня», - сказал глава диспетчерского центра предприятия Юри Клаассен.

«Сегодня наше внимание сфокусировано преимущественно на Пылвамаа, где шторм причинил больше всего разрушений. Последние оставшиеся аварии очень сложные — на одну линию электропередач деревья упали на нескольких участках, поэтому для того, чтобы определить точные районы аварии, требуется время, - сказал Клаассен. - Сегодня утром мы начали рассылать короткие сообщения клиентам, которым в течение этого дня восстановят подачу тока».