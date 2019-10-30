Гвозди бы делать из этих людей:

Аплодисменты звучали после каждой картины. И не только потому, что актеры играли прекрасно (что не подлежит сомнению: это же БДТ!). Энтузиазм зрительного зала вызывали сама пьеса, образы ее персонажей, идеи, рупорами которых они были.

«Слава» Виктора Гусева – хорошая пьеса? Ну, извините! Плохая? Как легко ответить: да! Сюжет примитивен, герои абсолютно одномерные, о подтексте и говорить нечего, развязку – если у вас есть хоть какой читательский и зрительский опыт – предсказать можно уже после второй картины; половина рифм угадывается. А когда Нина Усатова, воплощающая монументальный образ советской многодетной матери Марьи Васильевны Мотыльковой, ненавязчиво перетекающий в образ Родины-Матери, произнесла: «Сталин – сын трудового народа», я, не читавший ни пьесы, ни многочисленных рецензий (оберегался от постороннего воздействия) тут же догадался: закончитcя монолог словами «А я – трудового народа дочь!». Так оно и случилось.

Хранить до востребования

Но я не могу назвать пьесу плохой. И не только потому, что будь она совсем никудышной, такой изощренный режиссер, как Богомолов, не стал бы извлекать ее из нафталина. О нет, не из нафталина, а со стеллажа в арсенале, где она, тщательно смазанная оружейным маслом и бережно упакованная, хранилась до востребования. Возможно, пригодится.

«Слава» - это квинтэссенция сталинистской эстетики, ампир и неоклассицизм в одном флаконе, точно и динамично выстроенная по их законам, а ведь сколько раз нас предупреждали, что о художнике (и его творениях) надо судить по тем законам, которые он ставит над собой. И даже упрек в том, что здесь присутствуют все мыслимые и немыслимые штампы той эпохи, будет не вполне справедлив. Премьера состоялась в 1936 году, сталинистская эстетика еще только складывалась, и Гусев был одним из первых ее строителей. Возможно, его находки позже стали общеупотребительными штампами?

А если отказаться от оценок, которые диктует нам исторический опыт, от знания о той страшной эпохе, взять сюжет в чистом виде, в отрыве от всего прочего, то получится очень простая и трогательная история о героизме, самопожертвовании и человеческой скромности. Где-то в горах сошла лавина, она угрожает существованию электростанции и выстроенного рядом с ней поселка. Катастрофу необходимо предотвратить направленным взрывом. Это очень рискованно, инженер, который произведет взрыв, может погибнуть.