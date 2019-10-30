Исследование: к 2050 году дома 300 миллионов человек уйдут под воду

Причина — в изменениях климата, которые приводят к таянию ледников и повышению уровня Мирового океана. Об этом говорится в исследовании ученых из группы Climate Central, опубликованном в журнале Nature Communications.

Изменения климата, если уровень выбросов углерода останется на том же уровне, приведут к усилению штормов и цунами, говорится в исследовании. Наибольший ущерб эти события могут причинить людям, которые живут в Китае, Бангладеш, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.

С помощью нейросети ученые смоделировали повышение уровня моря и пришли к выводу, что прошлые исследования значительно недооценивали степень, в которой прибрежные зоны подвержены наводнениям во время прилива или сильных штормов.