Исследование: к 2050 году дома 300 миллионов человек уйдут под воду

Прибрежные районы, в которых в настоящее время проживает 300 млн человек, к 2050 году будут каждый год страдать от наводнений и повышения уровня океана, пишет Postimees.
Причина — в изменениях климата, которые приводят к таянию ледников и повышению уровня Мирового океана. Об этом говорится в исследовании ученых из группы Climate Central, опубликованном в журнале Nature Communications.
Изменения климата, если уровень выбросов углерода останется на том же уровне, приведут к усилению штормов и цунами, говорится в исследовании. Наибольший ущерб эти события могут причинить людям, которые живут в Китае, Бангладеш, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.
С помощью нейросети ученые смоделировали повышение уровня моря и пришли к выводу, что прошлые исследования значительно недооценивали степень, в которой прибрежные зоны подвержены наводнениям во время прилива или сильных штормов.
В связи с тем, что к 2050 году население планеты увеличится на два миллиарда, а к 2100 году еще на миллиард — главным образом, в прибрежных мегаполисах, еще большее число людей будет вынуждено адаптироваться или переселиться.