Ничего подобного в Эстонии еще не было: в Таллинне откроется огромный парк световых скульптур

ФОТО: Pressifoto

Мастера установят на Певческом поле более 25 тематических световых LED-инсталляций. Среди прочего здесь можно будет увидеть 40-метрового дракона, массивные шелковые статуи панд, африканское животное царство, волшебный олений лес, световой туннель и многое другое.

На фестивале состоятся театральные представления китайских актеров, будет открыта рождественская ярмарка и фуд-корт с восточной кухней. Гостей также поприветствует Дед Мороз. Кроме того, можно будет посетить мастер-классы, чтобы больше узнать об азиатском рукоделии.

ФОТО: Pressifoto

Всемирно известный фестиваль фонарей побывал со своими впечатляющими световыми скульптурами более чем в 50 странах мира и получил высокую оценку таких известных изданий, как New York Times и Time Out.

«Я очень рад, что этот красочный фестиваль скоро прибудет в Таллинн. Мы увидим волшебную игру света, которая в самое темное время года, несомненно, порадует горожан. Раньше ничего подобного в Эстонии еще не было», - сказал организатор фестиваля фонарей на таллиннском Певческом поле Яанус Егоров.

Корни китайского фестиваля фонарей уходят на 2000 лет назад, в эпоху династии Хань. Со временем из фонарей стали делать красочные объекты с интересными узорами, и такие фестивали обрели популярность и в других странах. В Китае фонари являются символом надежды, а сам фестиваль фонарей традиционно ассоциируется с празднованием китайского нового года.

ФОТО: Pressifoto