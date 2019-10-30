WhatsApp нашел виновного в слежке за пользователями через мессенджер

Facebook утверждает, что израильская компания распространяла через WhatsApp шпионские программы. Пострадать могли 1400 пользователей из 20 стран.

Сообщается, что для взлома применяли программу Pegasus. Правда, каким образом происходила установка в иске не указано, но, по информации компании, пользователям даже не нужно было поднимать трубку при звонке, пишет Ferra. Истец отметил, что Pegasus не может взломать шифрование WhatsApp, но способна получить доступ к сообщениям пользователей после дешифровки на устройстве.

Facebook уверяет, что в числе пострадавших есть журналисты, правозащитники, женщин-лидеры и политические диссиденты из Мексики, Бахрейна и ОАЭ.

Сама NSO Group обвинения отрицает. По словам представителей фирмы, их цель — предоставлять технологии лицензированным правительственным разведывательным и правоохранительным органам для борьбы с терроризмом и преступлениями.