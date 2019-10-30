Картина дня: новый способ наказания нарушителей, игры детей со смертью и инцидент в Центре семейных врачей

Дети устроили игры со смертью: если увидите подобное, сразу звоните в полицию

На прошлой неделе в пятницу бдительные жители Винни видели, как двое детей улеглись на проезжей части центральной улицы. Речь может идти о новой опасной игре, которая распространяется среди детей. Читать далее...

В Центр семейных врачей ворвались двое агрессивных мужчин

Сегодня, 30 октября, в 10 часов двое мужчин ворвались в Веэский центр семейных врачей в Пайде и с криками потребовали им помочь. Один из них угрожал похожим на оружие предметом, а другой пообещал всё взорвать. Читать далее...

Предполагаемый поджигатель похоронного бюро взят под стражу

Вчера, 29 октября, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал мужчину, которого подозревают в поджоге похоронного бюро в Пярну 24 августа этого года. Читать далее...

В Таллинне задержан серийный вор

1 октября полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне предполагаемого серийного вора, который действовал, в основном, в районе Нымме. Ранее неоднократно судимый за кражи 56-летний мужчина был взят под стражу 2 октября. Читать далее...

Украденное у эстонского политического эксперта лицо помогает продавать бетон в Казахстане

При помощи фотографии Айвара Воога, известного в Эстонии по политическим новостям, за пределами нашей страны торгуют всем, что душе угодно. Читать далее...

Нарушающих правила водителей поставят на место: в Эстонии появится система штрафных баллов

Нарушители правил дорожного движения в пять раз чаще попадают в ДТП с погибшими и пострадавшими, чем примерные водители, в связи с чем в Эстонии введут систему штрафных баллов для борьбы с нарушителями. Читать далее...

У материнской фирмы крупнейшего туроператора Эстонии упала прибыль

За девять месяцев прибыль работающего в Эстонии под названием Novatours литовского туроператора Novaturas сократилась, по сравнению с прошлым годом, на 76 процентов до 1,3 млн евро. Читать далее...

Невероятно: житель Петербурга нашел письмо в бутылке, отправленное из Эстонии семь лет назад

Семь лет назад издание Virumaa Teataja с острова Вайндлоо отправили десять бутылок с письмами, в которых просили нашедших связаться с редакцией. Первый ответ пришел через несколько недель, второй – через три года, а третий – в конце прошлой недели. Читать далее...

Государство уменьшит бюрократию при определении степени тяжести недуга

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, согласно которому врачам-экспертам Департамента социального страхования будет предоставлена возможность определять у людей трудоспособного возраста недуг или степень его тяжести на основе данных о здоровье человека, если его состояние исключает трудоспособность. Читать далее...

Назван автор текста Тотального диктанта-2020

Сегодня, 30 октября, организаторы акции раскрыли имя автора текста Тотального диктанта – им стал писатель Андрей Геласимов. Автор прочитает текст на главной площадке акции в столице Тотального диктанта-2020, которая будет объявлена 1 февраля следующего года. Читать далее...

Эстонские врачи просят добавить эту вакцину в государственную программу иммунизации

Отоларингологи и хирурги обратились к Министерству социальных дел с предложением добавить вакцину против пневмококка в государственную программу иммунизации. Читать далее...

Норвегия заметила масштабные учения России в Северной Атлантике