Евгений Малкин: мысли не возникало отказаться от российского гражданства и выступления за сборную

Малкин выступает за "Пингвинз" с 2006 года, с которыми он три раза становился обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России хоккеист дважды выигрывал золото на чемпионатах мира. Ранее 33-летний Малкин подтвердил наличие у него двойного гражданства - США и России.

"У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную", - сказал Малкин журналистам.

Хоккеист объяснил, что получил паспорт США "достаточно давно". "Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока, - отметил форвард. - Именно это является показателем моего отношения к Родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, в социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более 9 месяцев году".