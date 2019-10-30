МуПо устроила масштабный рейд в одном из районов Таллинна

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что во время акции вместо штрафов раздавали отражатели и пожелания считаться как при парковке, так и при выгуле животных с другими жителями района. «Приятно отметить, что в результате рейда убедились, что владельцы собак считают элементарным уборку за своим животным», - сказал старейшина и добавил, что хоть некоторым хозяевам питомцев и пришлось напомнить о правилах, в общем начатая в районе акция оказала позитивное влияние.

По словам старейшины, на общем рейде особое внимание уделили теме организации парковки во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и на внешнем и внутреннем кругу на Ыйсмяэ-теэ. «В Вяйке-Ыйсмяэ и так мало парковочных мест, неправильная и не учитывающая других автовладельцев парковка уменьшает количество парковочных мест и мешает безопасности», - подчеркнул Ханимяги и добавил, что совместно с квартирными товариществами и чиновниками проводится анализ установки регулирующих парковку знаков и создание дополнительных парковочных мест.