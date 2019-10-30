Суд: нынешний Закон о семейных пособиях частично противоречит Конституции

Коллегия конституционного надзора Госсуда признала противоречащим Конституции часть закона, в которой при расчете размера семейного пособия не берется в расчет выплаченная компенсация по неплатежеспособности работодателя. Госсуд подчеркнул, что упрощенное администрирование системы родительской компенсации и экономия средств не оправдывают различного отношения к получателям пособия.

Так, Департамент социального страхования при назначении размера родительского пособия не учитывал соцналог, который человеку выплатила Касса страхования от безработица с компенсации по неплатежеспособности.

В суде выясняли, правомерны ли действия Департамента социального страхования с точки зрения закона.

Если бы департамент учел выплаченный соцналог с компенсации по неплатежеспособности, родительское пособие истца было бы на один календарный месяц почти на 673 евро больше.

Административный суд посчитал, что формулировка закона ясна и она не учитывает при расчете размера родительского пособия соцналог с пособия по неплатежеспособности работодателя. Окружной суд признал Закон о семейных пособиях частично противозаконным, удовлетворил иск и отменил решение Департамента социального страхования.

Госсуд объяснил, что при предоставлении и ограничении права на родительское пособие законодатель должен соблюдать конституционный принцип равного обращения, который запрещает в аналогичных ситуациях неравное обращение с людьми.

В данном случае, основное различие в аналогичных ситуациях у двух групп лиц было в том, что в одном случае доход и высчитанный из него социальный налог поступают от Кассы страхования от безработицы, а в другом – от работодателя.