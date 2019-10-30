Жителя Эстонии назвали самым выдающимся молодым человеком в мире

Каспар Корьюс был основателем программы и руководителем команды, занимающейся этим проектом с 2014 по 2019. Его революционное видение технологий и дигитальных инноваций привели мир на новый уровень мышления и открыло для Эстонии новое особое направление для развития предпринимательства в стране.