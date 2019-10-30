Ср, 30.10.2019
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Жителя Эстонии назвали самым выдающимся молодым человеком в мире

Kaspar Korjus

ФОТО: Petri Vuhin

JCI или Международная Молодежная Палата выбрала эстонца Каспара Корьюса из числа 180-и претендентов на титул «Самого выдающегося молодого человека» в мире. Титул ему присудят на следующей неделе на мировом конгрессе JCI в Таллинне.

Каспар Корьюс был основателем программы и руководителем команды, занимающейся этим проектом с 2014 по 2019. Его революционное видение технологий и дигитальных инноваций привели мир на новый уровень мышления и открыло для Эстонии новое особое направление для развития предпринимательства в стране.

JCI (Junior Chamber International) — это некоммерческая организация, объединяющая свыше двухсот тысяч людей в возрасте от 18 до 40 лет более чем в ста странах мира. Существует организация с 1914 года.

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