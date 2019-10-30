Ср, 30.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Пароли 10 000 клиентов Telia оказались в открытом доступе?

Telia logo.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Согласно поступившей в Postimees информации, хакерам удалось взломать управляемую Telia бывшую среду hot.ee и в интернете были опубликованы пароли более 10 000 пользователей.

Портал hot.ee был закрыт, но его преемником стала также относящаяся к Telia среда online.ee. 

На pastebin.com видны 10 227 адресов электронной почты с окончанием hot.ee и пароли. База данных была опубликована 17 августа 2018 года.

Telia закрыла hot.ee в январе 2016 года и переправила пользователей на портал online.ee.

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