Пароли 10 000 клиентов Telia оказались в открытом доступе?

Портал hot.ee был закрыт, но его преемником стала также относящаяся к Telia среда online.ee.

На pastebin.com видны 10 227 адресов электронной почты с окончанием hot.ee и пароли. База данных была опубликована 17 августа 2018 года.

Telia закрыла hot.ee в январе 2016 года и переправила пользователей на портал online.ee.