Видео: эстонская Грета Тунберг выступила в МИДе с пламенной речью

«Такие конференции проходят по всему миру. И здесь студенты знакомятся с тем, как работают органы ООН. Обсуждают важные вопросы, начиная с бедности и заканчивая изменениями климата — это горячо обсуждаемая тема на сегодняшний день и тема сегодняшней конференции», — сказала преподаватель английского языка Таллиннской немецкой гимназии Мустамяэ Мария Щелкова.

«Участвуют около ста делегатов из разных школ Эстонии, не только из Таллинна, а еще и из Пярну, Тарту, Нарвы. Конференцию организует наша школа, Таллиннская немецкая гимназия, участвуют десятиклассники, одиннадцатиклассники, двенадцатиклассники. Мероприятие проходит на протяжении четырех дней в Министерстве иностранных дел, конечно же, в нашей школе и в Доме учителя», — рассказал участник конференции, ученик 12-го класса Александр Быстров.

Быстров отметил, что хотя раньше у него не возникало желания стать политиком, теперь появился интерес к этой сфере.

«У каждого бывает по-своему: кто-то приходит сюда с какими-то знаниями о политике, может, заинтересован в будущей карьере, а кто-то приходит просто так и его это может даже зацепить, заинтересовать. И человек, который не имел представления о политике, станет в будущем каким-то делегатом, депутатом или кем-то в этом роде», — заключил он.

Его должность на конференции — председатель первого комитета: «Я буду сидеть впереди и наблюдать за всем процессом дебатов и за тем, как делегаты будут писать резолюции».

Другая участница конференции, Полина Журьяри-Осипова надеется, что участие в конференции повлияет на ее дальнейшую жизнь. «Меня интересуют международные отношения, я бы очень хотела в этой сфере дальше развиваться, скорее всего поехать учиться за границу и, возможно, стать дипломатом или кем-то в этом роде. Кроме того, меня очень интересует ООН, поэтому я не в первый раз и, надеюсь, не в последний участвую в таком мероприятии», — заключила она.

Гвоздем программы стала лидер организации Fridays for Future Estonia Кристин Сийл, которую называют эстонской Гретой Тунберг (движение Fridays for Future появилось в Швеции по ее инициативе). Сегодня Сийл отмечает день рождения — юной активистке исполнилось 17 лет.

«Это влияет на воду, влияет на еду. Если мы ничего не сделаем, в будущем столкнемся с нехваткой воды, что приведет к конфликтам и климатическим беженцам, что, в свою очередь, сделает политическую ситуацию очень нестабильной и может привести к войнам. Одним словом, последствия пугающие. Наши экосистемы погибают, происходит все больше лесных пожаров, в нашем организме усиливаются окислительные процессы. Происходят изменения, очень вредные для людей и других живых существ», — подытожила она.

На вопрос, как она относится к тому, что ее называют эстонской Гретой Тунберг, Сийл ответила, что подобное сравнение — точное.

«Она положила начало этому движению в Швеции, а я — в Эстонии. Можно сказать, что я одна из тех людей, которые чаще появлялись в СМИ. Но, как подчеркивает сама Грета, в нашем движении нет иерархии, нет кого-то более важного, мы все — участники страйков (речь идет о климатических протестах — прим. ред.)», — сказала она.