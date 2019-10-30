Ср, 30.10.2019
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Два месяца тюрьмы за ужин: посетитель ресторана поел на 121 евро, но не заплатил

Ужин в ресторане. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arne Trautmann/PantherMedia / Scanpix

Рижский суд Видземского предместья назначил два месяца заключения мужчине, который после того, как поужинал стейком в ресторане, сбежал и не оплатил счет размером в 121 евро, пишет Rus.TVNET.

Человек был обвинен в мошенничестве. Вечером 15 декабря прошлого года он в Старой Риге зашел в один из ресторанов, который специализируется на приготовлении стейков. 

"Зная, что у него нет денег, осужденный с корыстной целью заказал еду и напитки на сумму 121 евро", - написано в обвинении. 

После получения заказа мужчина покинул ресторан, не расплатившись. 

Полиция задержала его в этом году, и позже к нему в качестве меры пресечения был применен арест. Срок тюремного заключения включает время, проведенное под стражей с 30 августа по 1 октября.

Ему придется заплатить владельцу ресторана компенсацию в размере 121 евро.

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