Два месяца тюрьмы за ужин: посетитель ресторана поел на 121 евро, но не заплатил

Человек был обвинен в мошенничестве. Вечером 15 декабря прошлого года он в Старой Риге зашел в один из ресторанов, который специализируется на приготовлении стейков.

"Зная, что у него нет денег, осужденный с корыстной целью заказал еду и напитки на сумму 121 евро", - написано в обвинении.

После получения заказа мужчина покинул ресторан, не расплатившись.

Полиция задержала его в этом году, и позже к нему в качестве меры пресечения был применен арест. Срок тюремного заключения включает время, проведенное под стражей с 30 августа по 1 октября.