СМИ выяснили, что даже у двоюродного племянника Путина есть миллиардное состояние

В этом году стоимость его активов перевалила за миллиард долларов, но ни одно СМИ даже не публиковало его фотографию. Буквально за несколько лет человек, работавший в 2002 году фотографом, оказался владельцем крупного бизнеса, включая долю в страховой компании "Согаз" и в банке "Россия", известном как "банк друзей президента".

В начале 2000-х годов "Россия" был небольшим по размеру банком, а его клиентами были компании вроде станкостроительного завода "Свердлов" или группы "Петросоюз", производившей майонез и кетчуп "Моя семья". В 2000 году активы "России" составляли всего 995 млн рублей или $35 млн, а в рейтинге "Все банки России" в 2001 году у "России" было лишь 215-е место. После избрания Владимира Путина президентом России ситуация изменилась: в 2004 году крупным инвестором "России" стала компания "Северсталь-групп" Алексея Мордашова, заплатившая 600 млн рублей (около $20 млн) за 8,8% акций банка.

В 2005 году оценка банка выросла снова. Компания "Трансойл СНГ", связанная с нефтетрейдером Геннадием Тимченко, получила 9,5% акций банка, заплатив 900 млн рублей, еще 900 млн рублей выложили бизнесмены-партнеры Дмитрий Горелов и Николай Шамалов, сын которого был женат на дочери Путина Екатерине Тихоновой. Они получили по 12,6% капитала банка каждый. Столь высокую цену акций глава правления банка Михаил Клишин объяснял тем, что "банк интенсивно развивается".

В отчете о выпуске новых акций в 2005 году "Россия" раскрыла еще одного акционера, на которого тогда никто не обратил внимания. 3,9% акций банка принадлежали компании "Акцепт", подконтрольной некоему Михаилу Шеломову. Спустя три года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил догадку журналистов, что Шеломов - дальний родственник Путина, однако тот, по словам Пескова, не имел никакого отношения ни к бизнесу банка "Россия", ни к активам, приобретенным Шеломовым.

Сам Шеломов назвал компанию "Акцепт" личным проектом, хотя вплоть до прихода Путина к власти работал фотографом, и лишь в 2002 году по протекции президента начал работать в петербургском отделении государственной судоходной компании "Совкомфлот". Как Шеломов признавался своим знакомым, с высокопоставленным родственником он тогда общался не слишком активно и увиделся с ним только в 2003 году на праздновании юбилея Санкт-Петербурга. А через год после этого Шеломов оказался владельцем крупного бизнеса.

Еще до появления Шеломова среди акционеров "России" для самого банка проходила очень важная сделка. В 2002 году "Газпром" объявил о планах продажи пакета акций своего страховщика - компании "Согаз". Участники страхового рынка со скепсисом отнеслись к возможной покупке актива, но уже в 2004 году "Газпром" продал почти 76% "Согаза" за примерно $85 млн.