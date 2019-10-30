СМИ выяснили, что даже у двоюродного племянника Путина есть миллиардное состояние

Портал независимых расследований "Проект" опубликовал расследование, посвященное сыну двоюродной сестры президента России Михаилу Шеломову, которого называют одним из самых таинственных бизнесменов страны, пишет Newsru.ru.
В этом году стоимость его активов перевалила за миллиард долларов, но ни одно СМИ даже не публиковало его фотографию. Буквально за несколько лет человек, работавший в 2002 году фотографом, оказался владельцем крупного бизнеса, включая долю в страховой компании "Согаз" и в банке "Россия", известном как "банк друзей президента".
В начале 2000-х годов "Россия" был небольшим по размеру банком, а его клиентами были компании вроде станкостроительного завода "Свердлов" или группы "Петросоюз", производившей майонез и кетчуп "Моя семья". В 2000 году активы "России" составляли всего 995 млн рублей или $35 млн, а в рейтинге "Все банки России" в 2001 году у "России" было лишь 215-е место. После избрания Владимира Путина президентом России ситуация изменилась: в 2004 году крупным инвестором "России" стала компания "Северсталь-групп" Алексея Мордашова, заплатившая 600 млн рублей (около $20 млн) за 8,8% акций банка.
В 2005 году оценка банка выросла снова. Компания "Трансойл СНГ", связанная с нефтетрейдером Геннадием Тимченко, получила 9,5% акций банка, заплатив 900 млн рублей, еще 900 млн рублей выложили бизнесмены-партнеры Дмитрий Горелов и Николай Шамалов, сын которого был женат на дочери Путина Екатерине Тихоновой. Они получили по 12,6% капитала банка каждый. Столь высокую цену акций глава правления банка Михаил Клишин объяснял тем, что "банк интенсивно развивается".
В отчете о выпуске новых акций в 2005 году "Россия" раскрыла еще одного акционера, на которого тогда никто не обратил внимания. 3,9% акций банка принадлежали компании "Акцепт", подконтрольной некоему Михаилу Шеломову. Спустя три года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил догадку журналистов, что Шеломов - дальний родственник Путина, однако тот, по словам Пескова, не имел никакого отношения ни к бизнесу банка "Россия", ни к активам, приобретенным Шеломовым.
Сам Шеломов назвал компанию "Акцепт" личным проектом, хотя вплоть до прихода Путина к власти работал фотографом, и лишь в 2002 году по протекции президента начал работать в петербургском отделении государственной судоходной компании "Совкомфлот". Как Шеломов признавался своим знакомым, с высокопоставленным родственником он тогда общался не слишком активно и увиделся с ним только в 2003 году на праздновании юбилея Санкт-Петербурга. А через год после этого Шеломов оказался владельцем крупного бизнеса.
Еще до появления Шеломова среди акционеров "России" для самого банка проходила очень важная сделка. В 2002 году "Газпром" объявил о планах продажи пакета акций своего страховщика - компании "Согаз". Участники страхового рынка со скепсисом отнеслись к возможной покупке актива, но уже в 2004 году "Газпром" продал почти 76% "Согаза" за примерно $85 млн.
Покупателями стали "дочка" "России" (ИК "Аброс), связанная с Гореловым и Шамаловым компания "Лирус" и созданный Шеломовым "Акцепт", получивший 13,5% акций страховщика. Исходя из стоимости сделки, компания Шеломова должна была заплатить за акции около $14 млн. По данным OCCRP, в 2004 году компания Шеломова получила от панамского офшора Santal Trading Corporation, связанного с тем же Шамаловым, заем в размере $18 млн под низкие проценты без какого-либо обеспечения.
По итогам 2004 года "Согаз" занял 5-е место на российском рынке страхования, 75% сборов компании обеспечили "Газпром" и его дочерние структуры. В 2005 году компания купила страховщика "Роснефти" - компанию "Нефтеполис", клиентами "Согаза" также стали энергетическая монополия РАО "ЕЭС России" и предприятия "Росатома". При этом другие страховщики жаловались в неофициальных беседах на то, что "Согаз" использует административный ресурс.
Спустя год "Согаз" также купил 75% компании "Лидер", которая управляла активами и пенсионными резервами НПФ "Газфонд". Затем последовали покупки страховых компаний, связанных с крупнейшими российскими холдингами: СК "Шексна" Алексея Мордашова, СК "Транснефть", СК "Алроса" и ЖАСО, аффилированной с РЖД. А в 2007 году "Сургутнефтегаз" купил 6,8% банка "Россия" за 1,1 млрд рублей, при этом нефтяная компания получила только привилегированные акции, которые не имеют права голоса. По данным некоторых источников, руководство "Сургутнефтегаза" "настоятельно попросили" выкупить акции банка. А в 2010 году банк "Россия" приобрел "Газэнергопромбанк", акционеры которого получили лишь 15,7% уставного капитала "России".
После того, как банк в 2014 году попал в санкционный список, глава государства сообщил, что собирается открыть счет в "России", и поручил Центробанку принять меры для поддержки банка, так как у него "благозвучное название". В итоге племяннику Путина принадлежат 8% акций банка "Россия", которые можно оценить в сумму от 110 до 150 млн долларов.
"Акцепт" Шеломова также владеет компанией "Согаз-недвижимость" и половиной фирмы "Игора Драйв", которая построила гоночный комплекс в Приозерском районе Ленинградской области . "Согаз-недвижимости" принадлежит огромное здание площадью более 7,3 тыс. кв метров в Чебоксарском переулке в Петербурге, где располагается штаб-квартира "Согаза". В 2005 году питерская мэрия передала это здание "Согазу" под лечебно-оздоровительный центр. Тем не менее, сейчас здание оказалось в собственности у Шеломова, а "Согаз" лишь арендует его у своего же акционера. Исходя из стоимости аренды и метража, это может приносить компании почти 400 млн рублей в год ($6 млн).
Еще дороже стоит доля Шеломова в "Согазе". В январе 2018 года глава правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк ведет переговоры с "Согазом" об объединении страхового бизнеса. Объединенная компания должна была стать недосягаемым лидером - по итогам 2017 года группы "Согаз" и "ВТБ Страхование" занимали 1-е и 5-е места на российском рынке . Осенью 2018 года "Согаз" стал собственником "ВТБ Страхование", а ВТБ получил 10% акций "Согаза" и денежную компенсацию.
Из отчетности ВТБ, опубликованной в марте 2019 года, стало известно, что справедливая стоимость 10% акций "Согаза" составляет 55,8 млрд рублей, а размер денежной компенсации - 14,6 млрд рублей. При этом банк сообщил о возможной корректировке стоимости активов. В августе 2019 года в новой отчетности ВТБ рассказал о финализации сделки - стоимость 10% акций "Согаза" выросла до 59,4 млрд рублей, а денежная компенсация снизилась до 11 млрд рублей.
Таким образом, цена всего "Согаза" равна 594 млрд рублей, а доля "Акцепта" в страховой компании стоит 74,1 млрд рублей. Если вычесть из этой суммы долг "Акцепта" (1 млрд рублей на конец 2018 года), то чистая стоимость только акций "Согаза", подконтрольных Шеломову, составляет 73 млрд рублей или $1,1 млрд . С учетом акций банка "Россия" (около $150 млн), состояние Шеломова составляет $1,25 млрд: в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2019 год племянник Путина мог бы занять 81-е место.
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/30oct2019/shelomov_mlrd.html