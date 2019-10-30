Литовского туроператора Tez Tour подозревают в уклонении от уплаты налогов

Сотрудники Вильнюсского управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) разоблачили преступное сообщество, 13 членов которого подозреваются в сокрытии доходов на сумму не менее двух миллионов евро с привлечением более десятка компаний туристических услуг.

Руководитель Tez Tour в Латвии Константин Пальгов сообщил агентству BNS, что ждет официального уведомления от литовской компании, чтобы понять ситуацию, так как пока информирован о ней только из СМИ. В то же время Пальгов подчеркнул, что латвийская Tez Tour является отдельной структурой, поэтому ее клиентов данная ситуация никак не затронет.

Директор латвийской компании Aza Tours Анна Холодова также заявила агентству BNS, что латвийское предприятие никак не связано с данным делом.

В начале октября СРФП сообщила, что члены группировки подозреваются в мошенничестве, присвоении имущества, предоставлении ложных данных о доходах, прибыли и имуществе, ведении ложного бухгалтерского учета и фальсификации бухгалтерских документов.