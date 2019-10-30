Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Как объяснила Тунберг в своем Instagram, подобная номинация для нее - большая честь, но никто не заслуживает такой награды, пока развитые страны не выполняют условия Парижского соглашения.

По мнению девушки, которая сейчас находится в Калифорнии, экоактивизм нуждается не в почетных премиях, а во внимании и поддержке со стороны властей.

Северный совет, в который входят парламентарии Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, ежегодно присуждает ряд премий за выдающиеся достижения литераторам, музыкантам, создателям кинофильмов и активным защитникам окружающей среды. В этом году сразу две страны - Норвегия и Швеция - выдвинули кандидатуру Греты Тунберг, отмечает телекомпания RTVi.

В середине октября активистка уже попала в список самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии BBC, а в июне правозащитная организация Amnesty International вручила ей свою высшую награду «Посол совести».

Грета Тунберг стала одним из самых известных борцов против проблем экологии и изменения климата. В 2018 году она каждую пятницу пропускала уроки, чтобы выйти с пикетом к зданию парламента в Стокгольме. Пример школьницы вдохновил тысячи молодых людей во всем мире, а также привел к появлению международной организации Fridays for Future.

В августе 2019 года Тунберг пересекла Атлантический океан на парусной яхте с нулевыми выбросами, чтобы выступить на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. Во время своей эмоциональной речи она отметила, что человечество стоит на пороге экологической катастрофы и массового вымирания, а политиков заботят только деньги и сказки об экономическом росте.