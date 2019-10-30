Неприемлемые требования: несколько десятков учеников не вернулись после каникул в новую Кохтла-Ярвескую госгимназию

По словам директора школы Хендрика Агура, причиной ухода школьников из гимназии стало не только то, что ученикам из русских школ было тяжело учиться на эстонском.

«Если говорить о школьной культуре, то им не нравились элементарные вещи: например, что в школьной столовой надо есть с помощью ножа и вилки. Мы действительно требуем есть второе блюдо не только вилкой. Второй пример – мы требуем соответствующую одежду, поскольку она создает академическую атмосферу», - сказал Агур.