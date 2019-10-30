Неприемлемые требования: несколько десятков учеников не вернулись после каникул в новую Кохтла-Ярвескую госгимназию

Если 1 сентября в Кохтла-Ярвеской госгимназии приступило к учебе более 320 учеников, то после первых каникул в школу вернулись уже менее трехсот: для 26 гимназистов требования новой школы, в том числе - пользоваться ножом и вилкой, оказались невыполнимыми, пишет ERR.
По словам директора школы Хендрика Агура, причиной ухода школьников из гимназии стало не только то, что ученикам из русских школ было тяжело учиться на эстонском.
«Если говорить о школьной культуре, то им не нравились элементарные вещи: например, что в школьной столовой надо есть с помощью ножа и вилки. Мы действительно требуем есть второе блюдо не только вилкой. Второй пример – мы требуем соответствующую одежду, поскольку она создает академическую атмосферу», - сказал Агур.