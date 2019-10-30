Фото: за попытку поджечь квартиру с родным ребенком внутри мужчину приговорили к тюремному сроку

Судебное дело Мартина обсуждалось за закрытыми дверьми. Прежде всего, чтобы защитить пострадавших, поскольку преступления мужчины были направлены против его родных. Судья Катре Полякова зачитала приговор, перечислив преступления Мартина, но ни один мускул при этом не дрогнул на его лице.

Суд признал Мартина виновным в попытке убийства, порче имущества или его уничтожении, что привело к большим потерям. И хотя речь идет о единичном случае преступления, суд назначил максимальный срок наказания за попытку убийства — восемь лет тюремного заключения.

Согласно обвинению, Мартин запер себя и своего ребенка в квартире, затем разлил в разных углах жидкость для розжига. После чего он попытался поджечь жилье. В это время мать ребенка прибыла на место и начала пытаться попасть в квартиру через балкон. Ее Мартин тоже облил жидкостью. И хотя из квартиры даже начал валить дым, каким-то чудом пожар не разгорелся до большого, и ребенок остался жив.

Суд признал Мартина виновным и в применении физического насилия в отношении близких. Согласно обвинению, он неоднократно бил пострадавшую рукой по лицу, а один раз коленом в живот. За это к его восьмилетнему сроку суд добавил еще восемь месяцев.

Датой начала несения наказания считается 12 июня 2017, поскольку с тех пор Мартин находится под стражей.

Мужчине предъявлен гражданский иск на 10 765 евро, также он должен покрыть судебные издержки. Для покрытия иска суд арестовал два принадлежащих Мартину автомобиля BMW и Mazda 626.