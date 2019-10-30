Завлекал маленьких девочек конфетами: россиянина посадили за совращение и насилие

Россиянин 62-х лет признан виновным в совращении и сексуальном насилии над двумя девочками, который не исполнилось и 14 лет. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По данным следствия и суда, с 2016 по 2018 год в одном из сел Пуровского района, Ямало-Ненецкий автономный округ, обвиняемый — владелец продуктового магазина — завлекал детей бесплатными угощениями и добрыми словами. Пользуясь доверием детей, он совершил развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших 14 лет.
В 2018 году мужчина изнасиловал одну из потерпевших, после чего у нее произошло психическое расстройство личности. Девочка рассказала обо всем родителям и мужчину задержали. Решением суда он приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.