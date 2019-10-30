Ср, 30.10.2019
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Завлекал маленьких девочек конфетами: россиянина посадили за совращение и насилие

Конфеты. Иллюстративное фото.

ФОТО: PICHI CHUANG / REUTERS

Россиянин 62-х лет признан виновным в совращении и сексуальном насилии над двумя девочками, который не исполнилось и 14 лет. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия и суда, с 2016 по 2018 год в одном из сел Пуровского района, Ямало-Ненецкий автономный округ, обвиняемый — владелец продуктового магазина — завлекал детей бесплатными угощениями и добрыми словами. Пользуясь доверием детей, он совершил развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших 14 лет.

В 2018 году мужчина изнасиловал одну из потерпевших, после чего у нее произошло психическое расстройство личности. Девочка рассказала обо всем родителям и мужчину задержали. Решением суда он приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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