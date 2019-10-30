Завлекал маленьких девочек конфетами: россиянина посадили за совращение и насилие

По данным следствия и суда, с 2016 по 2018 год в одном из сел Пуровского района, Ямало-Ненецкий автономный округ, обвиняемый — владелец продуктового магазина — завлекал детей бесплатными угощениями и добрыми словами. Пользуясь доверием детей, он совершил развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших 14 лет.