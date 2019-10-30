Ср, 30.10.2019
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  • На шоссе в Харьюмаа столкнулись два автомобиля: есть пострадавший

На шоссе в Харьюмаа столкнулись два автомобиля: есть пострадавший

Полиция.

ФОТО: Elmo Riig

В Харьюмаа на шоссе Ярвекюла-Юри этим вечером столкнулись два автомобиля.

Полиция получила сообщение о ДТП в 18:52. На первом километре шоссе Ярвекюла-Юри столкнулись Opel и Saab. 

По первоначальным данным, 46-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле Opel в качестве пассажира, увезли в больницу с места ДТП для проверки здоровья.

Мужчина 63-х лет за рулем Opel и управлявшая автомобилем Saab 27-летняя женщина были оба трезвыми. 

Движение на участке затруднено, его регулирует полиция. Полиция продолжает вести расследование случая.

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