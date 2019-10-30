На шоссе в Харьюмаа столкнулись два автомобиля: есть пострадавший

В Харьюмаа на шоссе Ярвекюла-Юри этим вечером столкнулись два автомобиля.
Полиция получила сообщение о ДТП в 18:52. На первом километре шоссе Ярвекюла-Юри столкнулись Opel и Saab.
По первоначальным данным, 46-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле Opel в качестве пассажира, увезли в больницу с места ДТП для проверки здоровья.
Мужчина 63-х лет за рулем Opel и управлявшая автомобилем Saab 27-летняя женщина были оба трезвыми.
Движение на участке затруднено, его регулирует полиция. Полиция продолжает вести расследование случая.