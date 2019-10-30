Вне дома: торопитесь - до открытия Таллиннской недели ресторанов остался один день!

С первого по седьмое ноября у всех любителей вкусно пообедать или поужинать есть возможность сделать это в поистине фестивальной атмосфере: открывается традиционная Таллиннская неделя ресторанов.
Инициатором Таллиннской недели ресторанов являются Союз ресторанов Эстонии и Таллиннская городская управа. Традиции уже десять лет: именно тогда два таллиннских ресторатора решили, что пора ознакомить с высоким уровнем столичных ресторанов широкую общественность.
Цель Таллиннской недели ресторанов – популяризировать еду вне дома, а это и наслаждение изысканными вкусами, и отдых от повседневной рутины, и возможность общения, а также получение новых культурных впечатлений. Участвовать в качестве гостей в Неделе ресторанов могут как местные жители, так и туристы.
Для этого в рамках Таллиннской недели ресторанов зарезервировано более 20 000 мест по двум ценовым категориям:
- обед за 10 евро, ужин за 20 евро
- обед за 15 евро, ужин за 30 евро
Обеды и ужины предлагаются в виде комплексных меню, которые основаны на традиционных меню à la carte этих ресторанов и поэтому наилучшим образом представляют суть и своеобразие каждого заведения.
Таллиннские рестораторы и повара надеются, что их блюда станут источником удовольствия и вкусовых впечатлений, которых трудно или даже невозможно добиться на домашней кухне! Приходите и попробуйте по исключительной цене блюда, приготовленные профессионалами, для которых кулинария является призванием!
С описанием ресторанов и их меню, а также забронировать места и оплатить их можно по адресу www.tallinnrestaurantweek.ee
Непосредственно в ресторане приобрести обед или ужин по указанным выше ценам нельзя, их можно получить только путем бронирования не ранее чем на следующий день.
В этом году в Таллиннской неделе ресторанов примут участие 68 ресторанов:
ANNO, Home resto and Wine corner
Balthasar
Bollywood
Chedi
Cru
Dominic
Estonia restoran
FARM
Fotografiska
Frenchy Bistro
Gianni
Gloria Veinikelder
Goodwin The Steak House
Horisont
HÜGGE Resto
iO
Jahu Resto
JUUR
Kaks Kokka
Kolm Sibulat
Konrad
La Tabla
Leib Restoran
Lore Bistroo
Lusikas
Mantel ja Korsten
Meat Resto & Butchery
MEKK
Mimosa
Mix
Monaco
Mon Repos
Mon Repos Этаж шеф-повара
MOON
NOA
NOK NOK
Ö
ODESSA
ORE
Paju Villa
Parrot MiniBar
Pegasus
Platz
Puri Chef's side
Puri Restoran
Q Argentina Grill
Radio
Rae Restoran
Restoran Flavore
Restoran Nero
Restoran Sume
Ribe
Salt
Sardiinid
Scheeli
Stenhus
Snoob resto
SÖE
Spot
Tabula Rasa
TarTar
The Able Butcher
The Nautilus
Trühvel
Tuljak
Villa Thai
Von Krahli Aed
7 Ürti