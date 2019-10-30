Вне дома: торопитесь - до открытия Таллиннской недели ресторанов остался один день!

Инициатором Таллиннской недели ресторанов являются Союз ресторанов Эстонии и Таллиннская городская управа. Традиции уже десять лет: именно тогда два таллиннских ресторатора решили, что пора ознакомить с высоким уровнем столичных ресторанов широкую общественность.

Цель Таллиннской недели ресторанов – популяризировать еду вне дома, а это и наслаждение изысканными вкусами, и отдых от повседневной рутины, и возможность общения, а также получение новых культурных впечатлений. Участвовать в качестве гостей в Неделе ресторанов могут как местные жители, так и туристы.

Для этого в рамках Таллиннской недели ресторанов зарезервировано более 20 000 мест по двум ценовым категориям:

- обед за 10 евро, ужин за 20 евро

- обед за 15 евро, ужин за 30 евро

Обеды и ужины предлагаются в виде комплексных меню, которые основаны на традиционных меню à la carte этих ресторанов и поэтому наилучшим образом представляют суть и своеобразие каждого заведения.

Таллиннские рестораторы и повара надеются, что их блюда станут источником удовольствия и вкусовых впечатлений, которых трудно или даже невозможно добиться на домашней кухне! Приходите и попробуйте по исключительной цене блюда, приготовленные профессионалами, для которых кулинария является призванием!

С описанием ресторанов и их меню, а также забронировать места и оплатить их можно по адресу www.tallinnrestaurantweek.ee

Непосредственно в ресторане приобрести обед или ужин по указанным выше ценам нельзя, их можно получить только путем бронирования не ранее чем на следующий день.

В этом году в Таллиннской неделе ресторанов примут участие 68 ресторанов:

ANNO, Home resto and Wine corner

Balthasar

Bollywood

Chedi

Cru

Dominic

Estonia restoran

FARM

Fotografiska

Frenchy Bistro

Gianni

Gloria Veinikelder

Goodwin The Steak House

Horisont

HÜGGE Resto

iO

Jahu Resto

JUUR

Kaks Kokka

Kolm Sibulat

Konrad

La Tabla

Leib Restoran

Lore Bistroo

Lusikas

Mantel ja Korsten

Meat Resto & Butchery

MEKK

Mimosa

Mix

Monaco

Mon Repos

Mon Repos Этаж шеф-повара

MOON

NOA

NOK NOK

Ö

ODESSA

ORE

Paju Villa

Parrot MiniBar

Pegasus

Platz

Puri Chef's side

Puri Restoran

Q Argentina Grill

Radio

Rae Restoran

Restoran Flavore

Restoran Nero

Restoran Sume

Ribe

Salt

Sardiinid

Scheeli

Stenhus

Snoob resto

SÖE

Spot

Tabula Rasa

TarTar

The Able Butcher

The Nautilus

Trühvel

Tuljak

Villa Thai

Von Krahli Aed