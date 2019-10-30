Пилоты подглядывали за пассажирами в туалете через скрытую камеру и попались
Стюардесса авиакомпании Southwest Airlines подала иск в федеральный суд США на пилотов, которые подглядывали за пассажирами в туалете с помощью скрытой камеры, передает Fox News.
Инцидент произошел в феврале 2017 года, когда стюардесса Рене Стейнакер вошла в кабину пилотов, поскольку капитан Терри Грехэм отправился в туалет, а по правилам в кабинете пилотов должны всегда находится двое. Войдя в кабинку пилотом, Рене увидела там iPad на лобовом стекле, на котором в режиме реального времени транслировалось все, что происходит в уборной в салоне самолета.
Девушка добавила, что пилот попытался заверить ее, будто это новая система безопасности, а позже ей и ее супругу, также бортпроводнику Southwest Airlines, угрожали менеджеры авиакомпании. Стейнакер утверждает, что они требовали, чтобы она молчала об увиденном.
Как считает адвокат стюардессы, поведение пилотов возмутительно и ставит под угрозу безопасность перелетов и пассажиров.
Однако в официальном заявлении авиакомпании говорится, что два года назад они провели внутреннее расследование инцидента, которое установило, что никакого записывающего устройства в туалете найдено не было. Представитель Southwest Airlines отметил, что компания решительно готова защищать пилотов и обвинения являются лишь нелепой шуткой.