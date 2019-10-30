Пилоты подглядывали за пассажирами в туалете через скрытую камеру и попались

Инцидент произошел в феврале 2017 года, когда стюардесса Рене Стейнакер вошла в кабину пилотов, поскольку капитан Терри Грехэм отправился в туалет, а по правилам в кабинете пилотов должны всегда находится двое. Войдя в кабинку пилотом, Рене увидела там iPad на лобовом стекле, на котором в режиме реального времени транслировалось все, что происходит в уборной в салоне самолета.

Девушка добавила, что пилот попытался заверить ее, будто это новая система безопасности, а позже ей и ее супругу, также бортпроводнику Southwest Airlines, угрожали менеджеры авиакомпании. Стейнакер утверждает, что они требовали, чтобы она молчала об увиденном.

Как считает адвокат стюардессы, поведение пилотов возмутительно и ставит под угрозу безопасность перелетов и пассажиров.