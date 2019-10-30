Во дворе магазина в Хаапсалу обнаружили древний артефакт: археолог искал его несколько лет

В ходе раскопок за магазином Coop в Хаапсалу археологи обнаружили часть старинной городской стены XV века, пишет Rus.ERR.
Раскопки предприняли из-за того, что владелец участка в лице Хаапсалуского потребительского общества планирует построить на нем рядный дом.
Руководитель музеев Хаапсалу и Ляэнемаа Антон Пярн занимается поисками и картографированием городской стены несколько лет, и чутье его не подвело: фрагмент стены оказался там, где он и ожидал.
"Речь идет о фундаменте из бута шириной 2,8 метра. На нем из плитняка выложена стена, камни из которой позднее использовались для других построек", – рассказал о находке Пярн.