Ср, 30.10.2019
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  • Во дворе магазина в Хаапсалу обнаружили древний артефакт: археолог искал его несколько лет

Во дворе магазина в Хаапсалу обнаружили древний артефакт: археолог искал его несколько лет

Крепость Хаапсалу.

ФОТО: Reio Avaste

В ходе раскопок за магазином Coop в Хаапсалу археологи обнаружили часть старинной городской стены XV века, пишет Rus.ERR.

Раскопки предприняли из-за того, что владелец участка в лице Хаапсалуского потребительского общества планирует построить на нем рядный дом.

Руководитель музеев Хаапсалу и Ляэнемаа Антон Пярн занимается поисками и картографированием городской стены несколько лет, и чутье его не подвело: фрагмент стены оказался там, где он и ожидал.

"Речь идет о фундаменте из бута шириной 2,8 метра. На нем из плитняка выложена стена, камни из которой позднее использовались для других построек", – рассказал о находке Пярн.

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