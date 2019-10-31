"Ливерпуль" и "Арсенал" устроили невероятное шоу на "Энфилде"

Уже на шестой минуте автоголом отметился защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи, но через 13 минут "Арсенал" исправил ошибку партнера, а затем провел еще два гола, отличлись Торейра и дважды Мартинелли. "Ливерпуль" сокатил отставание до минумума на 43-й минуте усилиями Милнера с пенальти. Во втором тайме команды забили также пять мячей, но на этот раз счет 3:2 оказался в пользу "Ливерпуля": лондонец Миднэйт-Найлз делает счет 2:4, но мерсисайдцы отыграли и эту фору усилиями Алекса Окслейда-Чемберлена и Ориги. "Арсенал" еще раз вышел вперед, на 70-й минуте был точен Уиллок, но Ориги на 90-й минуте счет сравнял - 5:5.