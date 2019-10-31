Клиенты осадили шиномонтажные мастерские: очереди растянулись на несколько дней

В то же время выпавший снег и минусовая температура побудила водителей направиться в шиномонтажные мастерские. И если еще в понедельник очереди в шиномонтажки были небольшими, то к концу недели они растянулись на несколько дней. В одной из тартуских шиномонтажек сообщили, что сейчас у них работы прибавилось, а также отметили, что очереди в шиномонтажки начнут уменьшаться примерно через пару недель. Работают они с семи часов утра до одиннадцати вечера. На замену шин на одном автомобиле в среднем требуется от получаса до 45 минут.