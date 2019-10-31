Чт, 31.10.2019
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Клиенты осадили шиномонтажные мастерские: очереди растянулись на несколько дней

Шипованная резина.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Во вторник, 29 октября, в Тарту выпало немного снега. После чего температура воздуха опустилась ниже нуля. К счастью, изменившиеся погодные условия не привели к хаосу на дорогах, пишет Tartu Postimees.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, по имеющимся у них данных, водители успели адаптироваться к изменившимся дорожным условиям, поэтому сообщений о ДТП в полицию не поступало.

В то же время выпавший снег и минусовая температура побудила водителей направиться в шиномонтажные мастерские. И если еще в понедельник очереди в шиномонтажки были небольшими, то к концу недели они растянулись на несколько дней. В одной из тартуских шиномонтажек сообщили, что сейчас у них работы прибавилось, а также отметили, что очереди в шиномонтажки начнут уменьшаться примерно через пару недель. Работают они с семи часов утра до одиннадцати вечера. На замену шин на одном автомобиле в среднем требуется от получаса до 45 минут.

Поскольку не все водители заранее записываются на замену покрышек, им приходится стоять в многочасовых живых очередях.

По словам одного из стоявших в очереди автомобилистов, на его машине стоят ламельные шины, на которых можно ездить круглый год, а в шиномонтажку он приехал на машине жены, чтобы поменять летнюю резину на шипованную.

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