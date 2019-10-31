Российские бомбардиры взяли в НХЛ передышку

"Нью-Джерси" принимал "Тампу" на родном льду и в этом поединке команды выдали сверхвеселый матч 13 раз отправляя шайбу в ворота. С переменным успехом в счете вели то "Дьяволы", то "Молнии", причем самый болэшой отрыв в счете составлял две шайбы, когда после голов Братта и Ватанена "Девилс" повели в начале третьего периода 5:3. "Тампа" отыгралась усилиями Энтони Чиарелли и Матье Жозефа, а Онджей Палат вывел "Молний" вперед. На последней минуте встречи Кайл Палмиери принес "Девилс" ничью 6:6 в основное время, но уже через минуту после начала овертайма "Тампа" вырвала победу 7:6 усилиями Тайлера Джонсона.

Россияне в этом матче воздержались от голевого пиршества: единственное результативное действие с пометкой сделал Михаил Сергачев, отдавший результативную передачу. Никита Кучеров закончил матч с показателем полезности "-2", в составе флоридского клуба дебютировал 22-летний россиянин Александр Волков. В составе "Нью-Джерси" из-за конфликта с руководством отсутствовал Никита Гусев.

Не набрал очков и Илья Ковальчук в матче "Лос-Анджелеса" против "Ванкувера". Россиянин, набравший в первых шести матчах шесть очков, в следующих шести отметился только одним голом и ассистом.

"Сент-Луис" без Владимира Тарасенко победил дома 2:1 "Миннесоту", а передача Евгения Дадонова помогла Джастину Юбердо и "Флориде" перевести матч с "Колорадо" в овертайм а там уже еще один гол Юбердо помог дожать "Лавин" 4:3 в дополнительной пятиминутке.

Результаты остальных встреч:

Коламбус – Эдмонтон – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Аризона – Монреаль – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)