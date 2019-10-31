Чт, 31.10.2019
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В четверг в Эстонию прибывает вторая партия тяжелой военной техники из Великобритании

Британские танк Challenger.

ФОТО: Vladislav Musakko

В четверг в Эстонию прибывает вторая партия тяжелой военной техники вооруженных сил Великобритании, в том числе, два танка Challenger.

Как  сообщил BNS главный штаб Сил обороны,  очередная партия военной техники для подразделения союзников, начинающих службу в составе тактической группы НАТО в Эстонии, прибудет по шоссе. Колонна c 20 единицами военной техники, в том числе тягачи с двумя танками Challenger, пройдет через пограничный пункт Икла в четверг вечером.

В понедельник в Эстонию прибыла первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger. Всего ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО.

В предстоящую субботу в Таллинн прибудет транспортный самолет со 120 британскими военнослужащими. В аэропорту их приветствует заместитель командующего Силами обороны Эстонии, генерал-майор Индрек Сирель.

Учения Tractable состоятся в конце октября-начале ноября и пройдут в Эстонии впервые.

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