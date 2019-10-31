В Торонто неизвестные расстреляли пятерых подростков

Черная машина, в которой находились водитель и двое пассажиров, подъехала к жилому зданию. Неизвестные вошли в него и открыли огонь. В результате пострадали две девушки и три молодых человека в возрасте от 16 до 18 лет, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полицейские пытаются выяснить, есть ли еще жертвы, и просят помощи общественности в поиске троих подозреваемых. Как сообщает телеканал CBC, нападавшим также было не более 20 лет, на них была темная одежда с капюшонами.

Глава полиции Торонто Марк Сандерс предположил, что атака была целенаправленной: всего за этот год жертвами перестрелок в городе стали 235 человек. "Мы изъяли множество огнестрельного оружия с улиц по всему городу , произвели многочисленные аресты, предъявили многочисленные обвинения. Когда кто-то нажимает на курок, мы делаем все возможное, чтобы его арестовать", - заявил он.