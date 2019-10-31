Чт, 31.10.2019
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В Торонто неизвестные расстреляли пятерых подростков

Полиция Торонто.

ФОТО: COLE BURSTON/The Canadian Press/PA Images

Пятеро подростков пострадали в результате стрельбы в канадском Торонто. Как сообщила радиостанция Radio Canada, cтрельба произошла в малоэтажном жилом комплексе на северо-западе Торонто, пишет Newsru.com.

Черная машина, в которой находились водитель и двое пассажиров, подъехала к жилому зданию. Неизвестные вошли в него и открыли огонь. В результате пострадали две девушки и три молодых человека в возрасте от 16 до 18 лет, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полицейские пытаются выяснить, есть ли еще жертвы, и просят помощи общественности в поиске троих подозреваемых. Как сообщает телеканал CBC, нападавшим также было не более 20 лет, на них была темная одежда с капюшонами.

Глава полиции Торонто Марк Сандерс предположил, что атака была целенаправленной: всего за этот год жертвами перестрелок в городе стали 235 человек. "Мы изъяли множество огнестрельного оружия с улиц по всему городу , произвели многочисленные аресты, предъявили многочисленные обвинения. Когда кто-то нажимает на курок, мы делаем все возможное, чтобы его арестовать", - заявил он.

В июне этого года выстрелы прозвучали во время парада "Торонто Рэпторс" в честь победы клуба в чемпионате НБА. В 10 утра по местному времени, когда команда с чемпионским кубком выехала на улицы Торонто на двухэтажных автобусах с открытым верхом, на пересечении улиц Бэй и Альберт прозвучало четыре выстрела, спровоцировавшие массовое бегство людей и сильную давку. Четыре человека были оперативно госпитализированы в ближайшую больницу c легкими ранами.

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