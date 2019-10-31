Исследование: более 40 процентов работодателей планируют повысить зарплаты работникам

В ходе последнего опроса работодателей выяснилось, что эстонские предприятия вступают в следующее полугодие по-прежнему с оптимистичными планами относительно вербовки и роста. По сравнению с осенью прошлого года план по созданию новых рабочих мест остается почти на том же уровне – год назад новые рабочие места планировали создать 39% работодателей, этой осенью – 40%. Дополнительную рабочую силу планируют нанять 69% работодателей, что за год снизилось всего на один процентный пункт. Повысить зарплаты по-прежнему планирует большое количество работодатели, т. е. 43%, год назад повышение основной зарплаты планировали 40 % участников исследования.

«Из проводимого одиннадцатую осень подряд исследования тенденций рынка труда следует, что многие эстонские предприятия по-прежнему имеют оптимистичные планы развития. Создается впечатление, что, несмотря на признаки охлаждения экономики, в Эстонии существует немало работодателей, которые видят в данный момент прекрасную возможность привлечь в команду необходимую рабочую силу, расшириться и захватить рынок, – комментирует исследование менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. – На планы работодателей по вербовке и на тенденции в сфере зарплаты во многом влияет и исключительная активность работников на рынке труда – за квартал работу меняют около 50 000 работников, поэтому для сохранения лояльности существующих работников нужно постоянно следить, чтобы зарплаты на предприятии оставались конкурентоспособными».

«В результате последнего исследования также выяснилось, что за последние полгода основные зарплаты уже повысили около половины (46%) работодателей. Чаще всего повышались зарплаты специалистов и квалифицированных рабочих, меньше всего они повышались у конторских служащих, – прокомментировала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. – Треть повысивших зарплаты работодателей увеличили основные зарплаты всех работников. На решение изменять или не изменять основную зарплату влияют, прежде всего, экономические результаты организаций, а также ситуация на рынке труда и отсутствие необходимых работников. Поскольку на рынке труда активны как работодатели, так и работники, и на уровень зарплаты часто влияет именно смена работы, выросла и потребность в актуальной информации о зарплатах».