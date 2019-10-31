Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России

Неудачная игра основных голкиперов сборной России Гильерме и Андрея Лунева, по версии изветного телекомментатора и инсайдера Нобеля Арустамяна, побудила Станислава Черечесова начать рассматривать вариаты с приглашением Игоря Акинфеева в сборную России на Евро-2020.

«Акинфеева не позовут в сборную? Вы знаете, есть противоречивая информация. Я сейчас говорю про чемпионат Европы», — сказал Арустамян.