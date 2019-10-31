Чт, 31.10.2019
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Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России

Игорь Акинфеев

ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Закончивший карьеру в сборной России Игорь Акинфеев может быть вызван на Евро-2020, передает Sport24.

Неудачная игра основных голкиперов сборной России Гильерме и Андрея Лунева, по версии изветного телекомментатора и инсайдера Нобеля Арустамяна, побудила Станислава Черечесова начать рассматривать вариаты с приглашением Игоря Акинфеева в сборную России на Евро-2020.

«Акинфеева не позовут в сборную? Вы знаете, есть противоречивая информация. Я сейчас говорю про чемпионат Европы», — сказал Арустамян.

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года. Всего в майке национальной команды Акинфеев провел 111 встреч, с 2017 года Акинфеев был капитаном сборной России.

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