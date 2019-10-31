Партия реформ предлагает Таллинну отменить плату за место в детском саду

«Наш план – это единая система образования для всех на государственном языке начиная с детского сада и без платы за место в детском саду. Отмена платы за место в детском саду - это сэкономленные 854 евро в год для семьи с одним ребенком и 1708 евро для семьи с двумя детьми», - пояснил председатель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании.

«Отмена платы за место в детском саду с 1 сентября 2020 года – это минус в бюджете города размером в шесть миллионов евро. Как этот минус покрыть? 3,5 млн. евро можно получить, просто прекратив тратить деньги на пропаганду, в том числе на ПБК, и полностью, а не частично закрыв Таллиннское ТВ. 1,8 млн. евро высвободится в том случае, если ликвидировать ненужные, искусственно созданные городские учреждения и вакансии. И, конечно же, следует пересмотреть невыгодные для города PPP (Рublic Рrivate Рartnership) договоры, после пересмотра которых высвободится еще 2 млн. евро», - подчеркнул Михал.