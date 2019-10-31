Эксперт: в чем особенности совместной собственности

Время от времени на порталах недвижимости появляются квартиры, которые находятся в совместной собственности. Такие квартиры чаще всего встречаются в старых домах, например, в таллиннском районе Кристийне, но особенно много их в Нымме, пишет на Postimees маклер бюро недвижимости Uus Maa Мерви Мурдметс.
В Нымме многие объекты совместной собственности возникли в результате наследования или реформы собственности. Есть также дома, состоящие из двух квартир: одна семья живет на нижнем этаже, а другая - на верхнем. Есть также старинные виллы, которые в советское время были разделены на квартиры, а после восстановления независимости оформление собственности на недвижимость так и не было доведено до конца.
Есть даже более новые дома, в которых по разным причинам не удалось сформировать квартирные собственности.
Стоимость квартир, находящихся в совместной собственности, в среднем на 5–10 процентов ниже обычной. Тем не менее, так происходит не всегда, так как многое зависит от места расположения объекта, состояния окружающей среды, а иногда и от соседей по дому. При продаже такой квартиры или планировании покупки всегда следует иметь в виду, что соседи имеют право преимущественной покупки.
Что нужно знать о совместной собственности?
- Самая важная вещь, которую следует учитывать при покупке совместной собственности – пользоваться ей можно только по договоренности с сособственниками или по нотариально заверенному соглашению.
- Для пользования общими помещениями и участками земли служит документ под названием kasutuskord - порядок пользования. Если такого нотариально заверенного документа не существует и он не внесен в крепостную книгу, его исполнение не обязательно для нового собственника.
- Банки, которые предоставляют кредит для покупки совместной собственности, придают большое значение этому нотариальному соглашению. Его отсутствие может стать препятствием для получения кредита.
- Каждый сособственник имеет право продать свою собственность, но другие сособственники имеют преимущественное право покупки. Перед началом продажи желательно узнать, заинтересован ли в покупке кто-либо из ваших соседей. Более того, вы обязаны письменно уведомить их о своих намерениях.
- Право преимущественной покупки может быть осуществлено в течение двух месяцев после получения вышеупомянутого уведомления. Сособственник может приобрести недвижимость на условиях договора купли-продажи. Если сособственник воспользуется своим преимущественным правом, первоначальный покупатель получит свои деньги обратно.
- Таким образом, при продаже квартир, находящихся в совместной собственности, следует учитывать, что потребуется оформлять больше документов, а добрососедские отношения с сособсткенниками могут иметь решающее значение.