Эксперт: в чем особенности совместной собственности

В Нымме многие объекты совместной собственности возникли в результате наследования или реформы собственности. Есть также дома, состоящие из двух квартир: одна семья живет на нижнем этаже, а другая - на верхнем. Есть также старинные виллы, которые в советское время были разделены на квартиры, а после восстановления независимости оформление собственности на недвижимость так и не было доведено до конца.

Есть даже более новые дома, в которых по разным причинам не удалось сформировать квартирные собственности.

Стоимость квартир, находящихся в совместной собственности, в среднем на 5–10 процентов ниже обычной. Тем не менее, так происходит не всегда, так как многое зависит от места расположения объекта, состояния окружающей среды, а иногда и от соседей по дому. При продаже такой квартиры или планировании покупки всегда следует иметь в виду, что соседи имеют право преимущественной покупки.