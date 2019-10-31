Чт, 31.10.2019
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Ярмарка труда в Ласнамяэ: 25 работодателей, среди которых Norma и IKEA, будут вербовать русскоязычных

Ярмарка труда.

ФОТО: Arvo Meeks

В следующий вторник, 5 ноября, в торговом центре «Линдакиви» в Таллинне состоится организованная Кассой страхования от безработицы ярмарка труда и карьеры. Всех заинтересованных ждут на месте с 11:00 до 14:00.

На проходящей в пятый раз ярмарке будут присутствовать 25 работодателей. Предлагаемые рабочие места находятся либо в Ласнамяэ, либо из этого столичного района будет организован транспорт.

Речь идет о рабочих местах из сфер производства, логистики, транспорта и услуг по уборке, многие работодатели готовы вербовать говорящих на русском языке людей. Больше всего сотрудников ищет Norma. Из новых работодателей в этом году в ярмарке участвуют латвийская сеть строительных материалов Depo и шведский производитель мебели IKEA. Благодаря новой гибкой платформе предприятие ASÕP предложит работу замещающим учителям.

На ярмарке можно будет обратиться за помощью к консультанту по карьере. На вопросы о работе за границей ответит консультант EURES. Люди с ограниченной трудоспособностью могут поговорить со специалистом Кассы страхования от безработицы.

С работодателями и предлагаемыми рабочими местами можно ознакомиться здесь. Участие в ярмарке бесплатное.

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