Ярмарка труда в Ласнамяэ: 25 работодателей, среди которых Norma и IKEA, будут вербовать русскоязычных

На проходящей в пятый раз ярмарке будут присутствовать 25 работодателей. Предлагаемые рабочие места находятся либо в Ласнамяэ, либо из этого столичного района будет организован транспорт.

Речь идет о рабочих местах из сфер производства, логистики, транспорта и услуг по уборке, многие работодатели готовы вербовать говорящих на русском языке людей. Больше всего сотрудников ищет Norma. Из новых работодателей в этом году в ярмарке участвуют латвийская сеть строительных материалов Depo и шведский производитель мебели IKEA. Благодаря новой гибкой платформе предприятие ASÕP предложит работу замещающим учителям.

На ярмарке можно будет обратиться за помощью к консультанту по карьере. На вопросы о работе за границей ответит консультант EURES. Люди с ограниченной трудоспособностью могут поговорить со специалистом Кассы страхования от безработицы.