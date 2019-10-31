Ярмарка труда в Ласнамяэ: 25 работодателей, среди которых Norma и IKEA, будут вербовать русскоязычных

В следующий вторник, 5 ноября, в торговом центре «Линдакиви» в Таллинне состоится организованная Кассой страхования от безработицы ярмарка труда и карьеры. Всех заинтересованных ждут на месте с 11:00 до 14:00.
На проходящей в пятый раз ярмарке будут присутствовать 25 работодателей. Предлагаемые рабочие места находятся либо в Ласнамяэ, либо из этого столичного района будет организован транспорт.
Речь идет о рабочих местах из сфер производства, логистики, транспорта и услуг по уборке, многие работодатели готовы вербовать говорящих на русском языке людей. Больше всего сотрудников ищет Norma. Из новых работодателей в этом году в ярмарке участвуют латвийская сеть строительных материалов Depo и шведский производитель мебели IKEA. Благодаря новой гибкой платформе предприятие ASÕP предложит работу замещающим учителям.
На ярмарке можно будет обратиться за помощью к консультанту по карьере. На вопросы о работе за границей ответит консультант EURES. Люди с ограниченной трудоспособностью могут поговорить со специалистом Кассы страхования от безработицы.
С работодателями и предлагаемыми рабочими местами можно ознакомиться здесь. Участие в ярмарке бесплатное.